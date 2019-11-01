У Китаї найбільші мобільні оператори запустили 5G
Послуга доступна для споживачів у 50 містах Китаю, включно з Пекіном і Шанхаєм
Найбільші китайські мобільні оператори почали надавати послуги зв'язку п'ятого покоління 5G.
Про це повідомляє Xinhua.
«Три найбільші оператори мобільного зв'язку Китаю в четвер запустили свої довгоочікувані тарифні плани 5G», - йдеться в повідомленні.
31 жовтня мобільні оператори China Mobile, China Unicom і China Telecom одночасно оголосили про свої тарифні плани з послугами 5G за ціною від 128 юанів (близько 451 грн) до 599 юанів (2100 грн).
Послуга доступна для споживачів у 50 містах Китаю, включаючи Пекін і Шанхай.
Як зазначає видання ВВС, китайські оператори спочатку планували запуск 5G на наступний рік.
Нагадаємо, першою країною в Європі, де навесні цього року був запущений мобільний зв'язок в стандарті 5G, стала Швейцарія. На початку червня технологія бездротового зв'язку п'ятого покоління була запущена у Великій Британії. І у червні до них приєдналася Італія.
За місяць, у липні цього року, у Німеччині запустили мережу мобільного зв'язку 5G.
Як відомо, в Україні 18 квітня 2019 року на той час міністр інфраструктури Володимир Омелян оголосив про запуск пілотного проекту «Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G».