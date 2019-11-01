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    Технології

    У Китаї найбільші мобільні оператори запустили 5G

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    31 жовтня мобільні оператори China Mobile, China Unicom і China Telecom одночасно оголосили про свої тарифні плани з послугами 5G за ціною від 128 юанів (близько 451 грн) до 599 юанів (2100 грн) - У Китаї найбільші мобільні оператори запустили 5G
    31 жовтня мобільні оператори China Mobile, China Unicom і China Telecom одночасно оголосили про свої тарифні плани з послугами 5G за ціною від 128 юанів (близько 451 грн) до 599 юанів (2100 грн)

    Послуга доступна для споживачів у 50 містах Китаю, включно з Пекіном і Шанхаєм

    Найбільші китайські мобільні оператори почали надавати послуги зв'язку п'ятого покоління 5G.

    Про це повідомляє Xinhua.

    «Три найбільші оператори мобільного зв'язку Китаю в четвер запустили свої довгоочікувані тарифні плани 5G», - йдеться в повідомленні.

    31 жовтня мобільні оператори China Mobile, China Unicom і China Telecom одночасно оголосили про свої тарифні плани з послугами 5G за ціною від 128 юанів (близько 451 грн) до 599 юанів (2100 грн).

    Послуга доступна для споживачів у 50 містах Китаю, включаючи Пекін і Шанхай.

    Як зазначає видання ВВС, китайські оператори спочатку планували запуск 5G на наступний рік.

    Нагадаємо, першою країною в Європі, де навесні цього року був запущений мобільний зв'язок в стандарті 5G, стала Швейцарія. На початку червня технологія бездротового зв'язку п'ятого покоління була запущена у Великій Британії. І у червні до них приєдналася Італія

    За місяць, у липні цього року, у Німеччині запустили мережу мобільного зв'язку 5G.

    Як відомо, в Україні 18 квітня 2019 року на той час міністр інфраструктури Володимир Омелян оголосив про запуск пілотного проекту «Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G». 

    міністр Володимир Омелян Швейцарія Італія Шанхай мобільні оператори інтернет технології мобільний зв’язок послуги
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