У Китаї найбільші мобільні оператори запустили 5G



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31 жовтня мобільні оператори China Mobile, China Unicom і China Telecom одночасно оголосили про свої тарифні плани з послугами 5G за ціною від 128 юанів (близько 451 грн) до 599 юанів (2100 грн)

Послуга доступна для споживачів у 50 містах Китаю, включно з Пекіном і Шанхаєм

Найбільші китайські мобільні оператори почали надавати послуги зв'язку п'ятого покоління 5G.

Про це повідомляє Xinhua.

«Три найбільші оператори мобільного зв'язку Китаю в четвер запустили свої довгоочікувані тарифні плани 5G», - йдеться в повідомленні.

31 жовтня мобільні оператори China Mobile, China Unicom і China Telecom одночасно оголосили про свої тарифні плани з послугами 5G за ціною від 128 юанів (близько 451 грн) до 599 юанів (2100 грн).

Послуга доступна для споживачів у 50 містах Китаю, включаючи Пекін і Шанхай.

Як зазначає видання ВВС, китайські оператори спочатку планували запуск 5G на наступний рік.

Нагадаємо, першою країною в Європі, де навесні цього року був запущений мобільний зв'язок в стандарті 5G, стала Швейцарія. На початку червня технологія бездротового зв'язку п'ятого покоління була запущена у Великій Британії. І у червні до них приєдналася Італія.

За місяць, у липні цього року, у Німеччині запустили мережу мобільного зв'язку 5G.

Як відомо, в Україні 18 квітня 2019 року на той час міністр інфраструктури Володимир Омелян оголосив про запуск пілотного проекту «Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G».