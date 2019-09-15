В уряді розповіли, коли вся Україна буде покрита зв'язком 4G
Мінцифри ініціює закріплення на законодавчому рівні мінімальну швидкість інтернету
До 2023 року вся територія України має бути покрита зв'язком 3G і 4G. Про це під час виступу на Ялтинській європейській стратегії (YES) заявив віцепрем'єрміністр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров
«У найближчі три роки хочемо зробити так, щоб 100% соціальної інфраструктури і 100% населених пунктів отримали доступ до широкосмугового інтернету взагалі», - сказав Федоров.
Він зазначив, що Мінцифри ініціює закріплення на законодавчому рівні мінімальну швидкість інтернету.
Відповідно до указу попереднього президента Петра Порошенка 2020 року в Україні мають почати впроваджувати 5G-зв'язок. Федоров сказав, що цей процес не стартує, допоки не забезпечать повноцінну роботу 3G і 4G.
«На форумі в Маріуполі ми презентуємо план, як ми, я думаю, за рік або два зробимо так, щоб на кожній ділянці в Україні у нас був класний 3G і 4G. І поки ми не полагодимо такі базові речі, ми не перейдемо на наступний рівень. Коли я буду їхати потягом, наприклад, до Запоріжжя, і на всьому шляху буде якісне покриття 4G, тоді можемо говорити про 5G», - зазначив Федоров.
Найближчим часом разом з провідними надавачами послуг мобільного зв’язку планують розробити концепцію, що визначить, як досягти реалістичної мети щодо розвитку інфраструктури якомога скоріше.
Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав указ про покращення 4G.
Джерело: Українські новини