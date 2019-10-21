В Україні мобільний оператор запустив дешевший тариф, що працює лише у деяких містах



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У компанії стверджують, що ті, кому пощастить підключитися до цього тарифного плану оператора Lifecell, отримають 10 ГБ мобільного інтернету

Тарифний план діятиме лише у деяких містах західної, південної і східної України

Один з найбільших стільникових операторів в Україні Lifecell запустив тарифний план під назвою «Залізна двадцятка» лише за 20 гривень на місяць, що працює лише в кількох десятках міст.

Про це повідомляє GSMinfo.

Зокрема, тариф діє тільки в містах:

– Західної України: Чернівці, Калуш, Кам’янець-Подільський, Тернопіль, Ужгород, Мукачево і Рівно.

– Південної України: Нова Каховка, Кропивницький, Олександрія (Кіровоградська обл.), Світловодськ, Первомайськ (Миколаївська обл.), Мелітополь, Бердянськ та Енергодар.

– Східної України: Нікополь, Павлоград, Краматорськ, Слов’янськ, Бахмут, Сєвєродонецьк, Мирноград, Покровськ, Лозова (Харківська обл.), Ізюм, Лисичанськ, Рубіжне, Кременчук, Суми, Конотоп, Шостка та Лубни.

При цьому у компанії стверджують, що ті, кому пощастить підключитися до цього тарифного плану оператора Lifecell, отримають 10 ГБ мобільного інтернету на максимальній швидкості в мережах трьох поколінь.

Витрачати трафік дозволено на будь-які цілі та потреби, тобто, з його допомогою можна дивитися фільми, переглядати сайти, слухати музику, завантажувати файли або здійснювати будь-які інші дії без будь-яких обмежень.

Крім пакета інтернет-трафіку, абонент щомісяця отримає 100 хвилин дзвінків на будь-які українські номери. СМС пакетів не передбачено, вартість повідомлення становить 25 копійок. Один з найбільших плюсів нового тарифу в тому, що він пропонує повністю безлімітні дзвінки всередині мережі Lifecell, що дозволять без зайвих складнощів здійснювати голосові дзвінки на номери даної компанії без обмежень.

Щоб пакет мобільного інтернету не витратився занадто швидко клієнту оператора надають безлімітний трафік для популярних соцмереж, куди входять Facebook, Instagram і Twitter. Усі такі можливості пропонує новий тарифний план під назвою «Залізна двадцятка».