У Сімферополі з-під арешту вийшов кримськотатарський активіст

Енвер Крош звинувачували у «пропаганді екстремістських організацій»

В окупованому Сімферополі вийшов на свободу кримськотатарський активіст Енвер Крош, якого засудили на 10 діб за «пропаганду екстремістських організацій». Як повідомляє Крим.Реалії, 4 лютого під будівлею ізолятора в Сімферополі зібралося близько 60 осіб, щоб зустріти Енвера Кроша. «Не дуже хочеться зараз говорити про арешт і



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Фото: «Радіо Свобода» Енвер Крош (зліва) після звільнення

Енвер Крош звинувачували у «пропаганді екстремістських організацій»

В окупованому Сімферополі вийшов на свободу кримськотатарський активіст Енвер Крош, якого засудили на 10 діб за «пропаганду екстремістських організацій». Як повідомляє Крим.Реалії, 4 лютого під будівлею ізолятора в Сімферополі зібралося близько 60 осіб, щоб зустріти Енвера Кроша.

«Не дуже хочеться зараз говорити про арешт і затримання. Скажу одне: ми не розраховуємо на справедливість наших судів, але це не привід залишатися осторонь і не підтримувати співвітчизників», - сказав активіст після виходу на свободу і подякував усім за підтримку.

Російські силовики вранці 25 січня провели обшуки в Джанкої в будинку Енвера Кроша. Після цього його доставили в райвідділ поліції. Активісти повідомляють, що у Кроша вилучили телефон, планшет і ноутбук.

Його звинуватили в адміністративному правопорушенні за ч. 1 ст. 20.3 російського кодексу (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій) і заарештували на 10 діб.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».