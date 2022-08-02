У сторону Запоріжжя рухається колона ворожої артилерії

У Маріуполі помітили рух техніки з позначкою Z

У тимчасово окупованому Маріуполі знову помітили рух рашистської техніки. Окупанти перекидають до Запоріжжя самохідні артилерійські установки (САУ). Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Фіксуємо черговий рух військової техники. В 10:46 ранку рух САУ з невеликим супровідом по пр. Будівельників з позначкою Z в бік виїзду на с. Мангуш. Має ознаки переміщення техники серед позицій в Маріупольському районі. Продовжуємо відслідковувати ситуацію», – йдеться в повідомленні.

Вчора рашисти переміщували в сторону Запоріжжя понтонні переправи. Крім цього до Запоріжжя рухалися близько тисячі окупантів з технікою.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне наступним окупувати українське Запоріжжя. При тому, що майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. Ворог зруйнував понад 2 700 об’єктів інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено 700.

Нагадаємо, триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні.