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У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 18:47 glavcom.ua
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
На техніці рашистська позначка V
фото ілюстративне

Основна кількість машин – це понтоні переправи

У тимчасово окупованому Маріуполі помітили рух великої колони військової техніки Росії. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Фіксуємо велкий рух військової інженерної техніки та живої сили о 14:45 по проспекту Нікопольському в бік виїзду на Запоріжжя...Позначка V», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основна кількість – це понтоні переправи. 

Андрющенко нагадав, що повідомити про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництва окупантів або долучитись до спротиву можна за допомогою боту MMR_SendMe_bot.

Раніше повідомлялося, що до Запоріжжя рухаються близько тисячі окупантів з технікою.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне наступним окупувати українське Запоріжжя. При тому, що майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. Ворог зруйнував понад 2 700 об’єктів інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено 700.

До слова, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України.Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.

Теги: окупанти росія Україна Запоріжжя війна

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