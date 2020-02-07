Рятувальники ліквідували пожежу поблизу Куренівки



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Пожежа в нежитловій будівлі приватної садиби Фото: Київ оперативний

Горів дах двоповерхової нежитлової будівлі

Рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася 7 лютого на території приватної садиби на вул. Автозаводській, 5А в Оболонському районі столиці.

Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:05.

На території приватної садиби горів дах 2-поверхової нежитлової будівлі, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

О 10:33 бійці локалізували загоряння на площі 50 кв. м та о 10:45 - ліквідували.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці сталася пожежа на станції технічного обслуговування в Оболонському районі Києва неподалік Куренівки. Ймовірно, йдеться про одне й те ж загорання.