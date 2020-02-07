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    Рятувальники ліквідували пожежу поблизу Куренівки

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    Пожежа в нежитловій будівлі приватної садиби - Рятувальники ліквідували пожежу поблизу Куренівки
    Пожежа в нежитловій будівлі приватної садиби
    Фото: Київ оперативний

    Горів дах двоповерхової нежитлової будівлі

    Рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася 7 лютого на території приватної садиби на вул. Автозаводській, 5А в Оболонському районі столиці.

    Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:05.

    На території приватної садиби горів дах 2-поверхової нежитлової будівлі, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    О 10:33 бійці локалізували загоряння на площі 50 кв. м та о 10:45 - ліквідували.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

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    Рятувальники ліквідували пожежу поблизу Куренівки
    Рятувальники ліквідували пожежу поблизу Куренівки
    Рятувальники ліквідували пожежу поблизу Куренівки
    Рятувальники ліквідували пожежу поблизу Куренівки
    Рятувальники ліквідували пожежу поблизу Куренівки
    Рятувальники ліквідували пожежу поблизу Куренівки

    Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці сталася пожежа на станції технічного обслуговування в Оболонському районі Києва неподалік Куренівки. Ймовірно, йдеться про одне й те ж загорання.

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