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У Тернополі військовий помер на дев’ятий день після мобілізації: у ТЦК назвали причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Тернополі військовий помер на дев’ятий день після мобілізації: у ТЦК назвали причину
Солдат Микола Ірзайкін помер внаслідок гострої легенево-серцевої недостатності
фото з відкритих джерел

Солдат Ірзайкін перебував у навчальному центрі

У Тернополі військовий помер через дев’ять днів після мобілізації. Про смерть солдата Миколи Ірзайкіна 9 лютого повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Як з’ясувалося, чоловіка призвали 1 лютого. Цей факт розбурхав мережу. Люди під дописом мера почали обурюватися, чому військовий загинув так швидко. Тож у Тернопільському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на ситуацію.

«Щодо інформації, яка поширюється у місцевих ЗМІ про передчасну смерть військовослужбовця солдата Миколи Ірзайкіна. Солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацією 01 лютого 2024 року Тернопільським ОМТЦК СП та направлений в навчальний центр, для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини. Проте, 09 лютого 2024 року на імʼя начальника Тернопільського ОМТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легенево-серцевої недостатності, про що було сповіщено родину військовослужбовця. Нагадуємо, що усі призвані до лав ЗСУ військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки, після чого, проходять курс за своєю спеціальністю», – ідеться у повідомленні ТЦК.

Микола Ірзайкін
Микола Ірзайкін
фото з відкритих джерел

Відомо, що Микола Ірзайкін працював штампувальником у ТОВ «Шредер».

«Ще одна болюча втрата у нашому колективі. Своє життя за волю України віддав наш колега, Микола Ірзайкін. Про чин похорону буде повідомлено додатково. Щирі співчуття дружині, донечкам, усій родині та близьким. Вічна пам’ять воїну!», – написали на сторінці ТОВ «Шредер».

Також Микола Ірзайкін брав участь у благодійному проєкті «Жовтий фартух». Чоловік приносив та роздавав безкоштовні обіди для потребуючих.

Як відомо, мобілізація в Україні «обросла» численними міфами – їх розвінчав речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) майор Роман Істомін.

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Теги: смерть навчання чоловік Сергій Надал солдат

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