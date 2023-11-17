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Десять головних міфів про вручення повісток під час воєнного стану

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Десять головних міфів про вручення повісток під час воєнного стану
Військком розповів, як виписується повістка, хто її може вручати та яка відповідальність настає за ігнорування виклику до ТЦК
фото з відкритих джерел

Представник ТЦК прокоментував найпоширеніші поради «експертів» 

Мобілізація в Україні «обросла» численними міфами, які розвінчав речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу».

Вручення повістки мають зафіксувати два свідки

Істомін підкреслив, що такої норми закону чи постанови уряду не існує. Громадянин лише повинен розписатися на відривній частині бланка повістки, а щодо двох свідківчи відеофіксації процесу оповіщення в жодних офіційних документах не йдеться.

ТЦК не мають юридичних підстав мобілізовувати громадян

Уряд затвердив Положення про ТЦК, яке чітко визначає, що вони є органами військового управління, які забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Іншими словами, ТЦК є органом військового управління і, відповідно, складовою частиною ЗСУ, яка існує в законодавчому полі.

ТЦК можуть призивати громадян лише до складу самих ТЦК

Істомін підкреслив, що те, що можуть і що зобов’язані робити військкомати, прописано у Положенні про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Під час поточної мобілізації ТЦК виконують мобілізаційні завдання і комплектують ті підрозділи, які визначено.

Виписана «на коліні» повістка – недійсна

Речник Полтавського ТЦЕ зазначив, що ніде не визначено спеціальних місць для виписування чи вручення повістки. Вона може бути вручена як за місцем проживання, так і за місцем роботи, так і на блокпосту. Повістки можуть виписати не лише в ТЦК, на це також мають повноваження: виконавчий орган сільської, селищної, міської ради за розпорядженням військкомату.

Від повістки можна відмовитись, якщо дані вносили у частково заповнений бланк

Зразок повістки містить інформацію, але ніде не сказано, що його весь потрібно заповнювати від руки на місці чи весь він має бути надрукований. Для пришвидшення процедури частина даних може бути вписана до бланка повістки заздалегідь. Наприклад, назва ТЦК чи його відділу, від якого ведеться оповіщення, та куди викликається громадянин для уточнення військово-облікових даних можуть друкувати разом з самим бланком.

Від повістки можна відмовитись, якщо дані вносили до неї за відсутності отримувача

Істомін нагадав, що у ТЦК є інформація про людину, яка перебуває на обліку. Тому дані у повістку вписуються у приміщенні військкомату, після чого його представник їде за вказаною адресою та вручає документ.

Працівники ТЦК не мають права перевіряти документи

За словами Істоміна, право на перевірку документів під час патрулювання надається співробітникам СБУ, поліції та ЗСУ. Він додав, що ТЦК, як орган військового управління і структурний підрозділ ЗСУ, також залучаються до патрулювання з правом перевіряти документи у громадян.

Якщо представник ТЦК зупинив автомобіль – треба знімати на відеокамеру

Речник ТЦК нагадав, що заборонено вести відеозйомку на блокпосту. Натомість можна попросити показати документи.

Повістки можна ігнорувати

Це є адміністративним правопорушенням з покаранням у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн). За повторне правопорушення може бути відкрите кримінальне провадження, яке передбачає штраф від 3 400 до 8 500 грн або рік виправних робіт. За ігнорування «бойової повістки» передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі.

Щодо ухилянтів не застосовують норму кримінального права

Судді виносять переважно умовні покарання строком 1-2 роки, це пов'язано з тим, що порушники зазвичай розкаюються у вчиненому. Однак кримінальне покарання у вигляді умовного строку (як і штрафу) не звільняє громадян від мобілізації.

Зазначимо, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан у зв'язку з військовою агресією Росії проти нашої країни. Під час мобілізації військовозобов'язані не можуть залишати Україну та виїжджати за кордон. І навіть у разі наявності так званого «білого квитка» – не все так просто.

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Теги: штраф повістка мобілізація війна

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