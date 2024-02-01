Новий законопроєкт про мобілізацію і право на освіту: чи є порушення? Коментар юриста

«Це дискримінація і обмеження права на освіту»

У вівторок, 30 січня, Кабмін затвердив нову версію законопроєкту №10449 про мобілізацію та вніс її до парламенту. Документом передбачений призов на службу аспірантів, які навчаються на контрактній формі, і про те, чи є це порушенням, в коментарі «Главкому» розповів адвокат Роман Кичко.

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Правознавець наголосив, що це є черговим обмеженням права на освіту, адже аспірантам на контрактній формі навчання відстрочку від мобілізації не передбачено. Він додав, що те саме стосується фактично осіб, які бажають здобути другу вищу освіту.

«Деякий час назад, коли законопроєктом розглядали можливість обмежити вік перебування на навчанні, один з комітетів чітко вказав, що це дискримінація і обмеження права на освіту. Для чого законотворець знову вдається до цього – незрозуміло. Це пряма дискримінація та фактично позбавлення певної категорії громадян права на освіту», – зазначив Кичко.

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Попередня версія законопроекту виключала можливість призову студентів професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої, вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів денної і дуальної форми навчання, а також науково-педагогічних працівників.

Нагадаємо, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

До слова, новий закон про мобілізацію Верховна Рада зможе ухвалити не раніше березня – має відбутися ще кілька голосувань, внесення правок та надання документа на підпис президенту. Такий прогноз зробив народний депутат Ярослав Железняк.