У Росії протестують родичі мобілізованих. Аналіз ISW

Кремль відчайдушно намагається придушити неугодні владі громадські рухи

Родичі мобілізованих російських військових продовжують виходити на протести по всій Росії. Їхні акції зафіксовано у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики звернули увагу, що протести тривають попри спроби Кремля цензурувати їх та придушити будь-який громадський рух на підтримку мобілізованих російських солдатів.

Зазначається, що 10 лютого російські опозиційні видання Сота та Mobilization News опублікували кадри, на яких видно, як учасники російського громадського руху «Шлях додому» покладають квіти та збираються біля пам’ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі, вимагаючи демобілізації своїх рідних.

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Водночас Mobilization News писало, що учасники «Шляху додому» також відвідали передвиборний штаб кандидата в президенти Росії Владислава Даванкова в Москві та передали його команді листи з проханнями про демобілізацію.

Як стверджують аналітики, нещодавно російська влада спробувала цензурувати акцію протесту учасників «Шляху додому» біля Могили невідомого солдата в Москві та на Манежній площі.

«Спроби Кремля цензурувати та дискредитувати громадський рух «Шлях додому» підкреслюють відчайдушне бажання Кремля придушити ці рухи, особливо напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року», – оцінюють в ISW.

Нагадаємо, 17 січня у Башкортостані відбувся багатотисячний мітинг – люди зібралися навпроти будівлі суду у Баймаку, де судили громадського активіста Фаїля Алсинова. Після того, як суддя виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки у колонії загального режиму, почалися сутички мітингувальників із ОМОНом.

ОМОН застосовував кийки та сльозогінний газ, у відповідь мітингувальники жбурляли у силовиків сніг та шматки льоду. Кілька десятків людей постраждали. Протестувальники закликали земляків, які воюють в Україні, повертатися додому. «Поки ви воюєте за амбіції однієї людини, ваш народ б'ють палицями ОМОН та Росгвардія», – йдеться у публікації.