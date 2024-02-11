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Військовий психолог пояснив, чому бійців ЗСУ ще не скоро демобілізують

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військовий психолог пояснив, чому бійців ЗСУ ще не скоро демобілізують
Андрій Козінчук вважає, що військові можуть дочекатися демобілізації не раніше 2025 року
фото з відкритих джерел

Козінчук каже, що до влади є ряд запитань, зокрема щодо термінів служби

Військовий психолог із групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади Андрій Козінчук прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію, який можуть ухвалити вже наприкінці лютого – початку березня. На його думку, військових на фронті демобілізують ще не скоро. Про це він розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

Козінчук прокоментував реакцію військових на паніку, якій піддалися чоловіки через зміни до закону про мобілізацію.

Андрій Козінчук
Андрій Козінчук
фото: rbc.ua

«Їм (військовим, – ред.) загалом все одно. Щоправда, дехто з військових думає, що наберуть зараз пів мільйона людей, міцних козаків, і вони нас усіх замінять. Кажу – ні… Дембеля не буде, просто буде ротація. Але їх треба набрати – це пів року. А потім пів року підготувати. Привіт, 2025 рік – вижити якось треба», – каже Козінчук.

«Я провів стрім про мобілізацію. Те, що мені в коментарях написали – «Хай воюють професіонали», «Це завдання Збройних сил» – мене взагалі вбило. А Збройні сили з кого складаються? Нас все життя готували чи що?», - зауважив психолог.

Козінчук каже, що до влади є ряд запитань, зокрема щодо термінів служби, бо потрібна якась конкретика.

«Нам теж хочеться дізнатися, скільки ще, коли я зможу одягнути червоні кросівки. Плюс цивільні також не розуміють, що їх чекає після призову. Таке враження, що у військкоматі стоїть портал в посадку: призовника там одягають у «піксель», дають «мосінку» (гвинтівку, – ред.), а у його товариша три патрона, і він у посадку на Донбас іде. А що після того: я піду в моряки, в ППОшники, буду літати на F-16, бо я на Фейсбуці читав, що їх скоро привезуть, чи я буду на «Абрамсі» їздити, чи я буду в піхоті? І було би непогано пояснити, які критерії відбору, кого куди беруть. Вони цього не знають, комунікація мені страшенно не подобається», - наголошує військовий психолог.

Як відомо, мобілізація в Україні «обросла» численними міфами – їх розвінчав речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) майор Роман Істомін.

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Теги: Донбас мобілізація Україна роман психолог законопроєкт

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