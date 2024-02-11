Військовий психолог пояснив, чому бійців ЗСУ ще не скоро демобілізують

Андрій Козінчук вважає, що військові можуть дочекатися демобілізації не раніше 2025 року

Козінчук каже, що до влади є ряд запитань, зокрема щодо термінів служби

Військовий психолог із групи інженерного забезпечення 67-ї окремої механізованої бригади Андрій Козінчук прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію, який можуть ухвалити вже наприкінці лютого – початку березня. На його думку, військових на фронті демобілізують ще не скоро. Про це він розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

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Козінчук прокоментував реакцію військових на паніку, якій піддалися чоловіки через зміни до закону про мобілізацію.

Андрій Козінчук фото: rbc.ua

«Їм (військовим, – ред.) загалом все одно. Щоправда, дехто з військових думає, що наберуть зараз пів мільйона людей, міцних козаків, і вони нас усіх замінять. Кажу – ні… Дембеля не буде, просто буде ротація. Але їх треба набрати – це пів року. А потім пів року підготувати. Привіт, 2025 рік – вижити якось треба», – каже Козінчук.

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«Я провів стрім про мобілізацію. Те, що мені в коментарях написали – «Хай воюють професіонали», «Це завдання Збройних сил» – мене взагалі вбило. А Збройні сили з кого складаються? Нас все життя готували чи що?», - зауважив психолог.

Козінчук каже, що до влади є ряд запитань, зокрема щодо термінів служби, бо потрібна якась конкретика.

«Нам теж хочеться дізнатися, скільки ще, коли я зможу одягнути червоні кросівки. Плюс цивільні також не розуміють, що їх чекає після призову. Таке враження, що у військкоматі стоїть портал в посадку: призовника там одягають у «піксель», дають «мосінку» (гвинтівку, – ред.), а у його товариша три патрона, і він у посадку на Донбас іде. А що після того: я піду в моряки, в ППОшники, буду літати на F-16, бо я на Фейсбуці читав, що їх скоро привезуть, чи я буду на «Абрамсі» їздити, чи я буду в піхоті? І було би непогано пояснити, які критерії відбору, кого куди беруть. Вони цього не знають, комунікація мені страшенно не подобається», - наголошує військовий психолог.

Як відомо, мобілізація в Україні «обросла» численними міфами – їх розвінчав речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) майор Роман Істомін.