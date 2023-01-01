У центрі Москви спалахнув ресторан «Тарас Бульба»
Вогонь швидко поширився, почалося обвалення конструкцій
У центрі Москви спалахнув триповерховий будинок ресторану «Тарас Бульба». За даними ЗМІ, вогонь швидко поширився, почалося обвалення конструкцій.
Наразі площа пожежі становить близько 200 кв. м., а події надано перший ранг складності.
Із будівлі рятувальники винесли вісім газових балонів. Інформації щодо постраждалих немає. Мешканців будинку, що розташований поблизу, евакуювали.
Раніше на Красній площі у Москві чоловік намагався спалити новорічну ялинку. Здійснити задумане йому не вдалося, оскільки чоловіка одразу помітили та затримали співробітники правоохоронних органів.
До слова, рік тому, 23 серпня, в День Державного прапора України в небо над Москвою було піднято український прапор.
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