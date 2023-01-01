Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У центрі Москви спалахнув ресторан «Тарас Бульба»

Надія Карбунар
glavcom.ua
У центрі Москви спалахнув ресторан «Тарас Бульба»
У Москві горить український ресторан
фото: скріншот із відео

Вогонь швидко поширився, почалося обвалення конструкцій

У центрі Москви спалахнув триповерховий будинок ресторану «Тарас Бульба». За даними ЗМІ, вогонь швидко поширився, почалося обвалення конструкцій.

Наразі площа пожежі становить близько 200 кв. м., а події надано перший ранг складності.

Із будівлі рятувальники винесли вісім газових балонів. Інформації щодо постраждалих немає. Мешканців будинку, що розташований поблизу, евакуювали.

Раніше на Красній площі у Москві чоловік намагався спалити новорічну ялинку. Здійснити задумане йому не вдалося, оскільки чоловіка одразу помітили та затримали співробітники правоохоронних органів.

До слова, рік тому, 23 серпня, в День Державного прапора України в небо над Москвою було піднято український прапор.

Теги: ресторан рятувальники будинок відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі про постраждалих та площу пожежі не повідомляється 
У центрі Москва зайнялася пожежа (фото, відео)
20 листопада, 2022, 14:40
Санкт-Петербург здобуде незалежність і стане міксом Гонконга, Сингапуру, Лондона і Гамбурга, вважає Павло Мєзєрін
Політик із Санкт-Петербурга обурений тим, що 80% грошей, зароблених містом, Москва забирає собі
20 листопада, 2022, 17:25
«Москва» згоріла і втонула: нові деталі знищення флагмана російського флоту
«Москва» згоріла і втонула: нові деталі знищення флагмана російського флоту
13 грудня, 2022, 11:40

Події в Україні

У центрі Москви спалахнув ресторан «Тарас Бульба»
У центрі Москви спалахнув ресторан «Тарас Бульба»
Окупанти гатили по Харківщині, обстріл спричинив масштабні пожежі
Окупанти гатили по Харківщині, обстріл спричинив масштабні пожежі
Новорічний терор Києва: американські дипломати потролили росіян
Новорічний терор Києва: американські дипломати потролили росіян
Повітряні сили повідомили, скільки «шахідів» збили новорічної ночі
Повітряні сили повідомили, скільки «шахідів» збили новорічної ночі
Поліцейські знайшли на спортивному майданчику уламки російського дрона із цинічним написом
Поліцейські знайшли на спортивному майданчику уламки російського дрона із цинічним написом
Окупанти двічі «привітали» Нікопольщину обстрілами, є поранені
Окупанти двічі «привітали» Нікопольщину обстрілами, є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці
38K
Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах
22K
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
21K
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
19K
У столиці в новорічну ніч повітряна тривога тривала більше чотирьох годин
19K
У Києві чутно вибухи, на підльоті до столиці знищено ракету

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 2022, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
30 грудня, 2022, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
30 грудня, 2022, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
30 грудня, 2022, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
30 грудня, 2022, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
30 грудня, 2022, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту