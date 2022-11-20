У центрі Москва зайнялася пожежа (фото, відео)

Наразі про постраждалих та площу пожежі не повідомляється

Пожежа сталася на Комсомольській площі

У центрі російської столиці сталася пожежа на Комсомольській площі. Про це повідомила пресслужба Головного управління МНС Росії у Москві.

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«20 листопада в оперативну чергову зміну центру управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії по Москві надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Комсомольська площа. Пожежні негайно виїхали за заявкою», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в дорозі екіпажі спостерігають сильне задимлення. Подальша інформація уточнюється.

Напередодні неподалік Санкт-Петербурга (Росія) сталася пожежа на території газозаправної станції.

Раніше у столиці Росії Москві загорілась телевізійна вежа.