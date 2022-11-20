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Політик із Санкт-Петербурга обурений тим, що 80% грошей, зароблених містом, Москва забирає собі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Політик із Санкт-Петербурга обурений тим, що 80% грошей, зароблених містом, Москва забирає собі
Санкт-Петербург здобуде незалежність і стане міксом Гонконга, Сингапуру, Лондона і Гамбурга, вважає Павло Мєзєрін
фото з відкритих джерел

«Якщо Інгрія стане незалежною, вона протягом 10-15 років стане міксом Гонконга, Сингапуру, Лондона і Гамбурга»

Санкт-Петербург – п’ятимільйонне місто із розвинутою промисловістю та величезним інтелектуальним потенціалом. Воно чимало заробляє, проте з цього користається Москва. Якщо ж Інгрія, тобто територія, де розташований Санкт-Петербург, здобуде незалежність, вона протягом 10-15 років стане міксом Гонконга, Сингапуру, Лондона і Гамбурга. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив політолог, активіст, координатор руху «Вільна Інгрія» в Україні Павло Мєзєрін.

«Маємо вигідне географічне розташування, торгові порти. У тому числі з нафтогазовими терміналами. Наш економічний потенціал такий, що ми дуже легко можемо бути незалежними. Та навіть сьогодні, у напівавторитарній Росії, Петербург – це регіон-донор, 80% грошей, зароблених містом, Москва забирає собі, а потім розподіляє на свій розсуд серед депресивних регіонів. І навіть у таких умовах рівень життя у Петербурзі досить високий», – каже активіст.

Територія, де розташований російський Санкт-Петербург, завжди носила назву Інгерманландія – шведською, Інкерімаа – фінською, або Інгрія в україномовному варіанті. Це історична територія, яку також називають Невським Краєм. Розташована вона між Фінською затокою Балтійського моря і Ладозьким озером. Цій назві більше тисячі років.

Майбутній великий київський князь Ярослав Мудрий, коли був молодим і княжив у Великому Новгороді, взяв собі за дружину доньку шведського короля, принцесу Інгігерду. Остання отримала ці землі як посаг. Легенда каже, що назва цих земель пішла саме від її імені, бо вона ці землі дуже любила.

Інгерманландія була частиною Новгородської Республіки дуже довгий час. Потім це була територія, за яку постійно воювали шведи та московити. Далі, за підсумками Північної війни (у 1700-1721 роках війна коаліцій Швеції та Московії за панування у Північній, Центральній та Східній Європі), вона увійшла у склад Російської Імперії.

Те, що Путін родом з Петербурга – велика біда для самого Петербурга, вважає Павло Мєзєрін.

«Це надзвичайно деструктивний елемент. Хоча Путін, як будь-який інший глава імперії, не має національності. Очільник імперії може бути ким завгодно», – підсумовує Мєзєрін.

Нагадаємо, раніше ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, із кожним днем у Росії все сильніше включатиметься фактор національних околиць. Це може призвести до розвалу РФ.

Також 2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький. За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.  

Нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими. 

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Теги: путін незалежність Москва місто донор війна

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