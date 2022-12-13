«Москва» згоріла і втонула: нові деталі знищення флагмана російського флоту

Україні несподівано допомогла сама природа

Українські захисники 13 квітня змогли дістати ракетою «Нептун» флагман російського флоту «Москва» завдяки поганій погоді і самовпевненості російських моряків. Про це йдеться у матеріалі- реконструкції «Української правди».

Будь ласка, читайте текст після реклами

13 квітня команда «Москви» підпливла на 120 кілометрів до українського берега, сподіваючися, що крейсер не видно ні з неба, ні з води.

У цей день була погана видимість. Намагатися потопити крейсер «Москва» було надскладною задачею. Не допомагали ні літаки, ні безпілотники «Байрактар», ні оптичні супутники.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В таких умовах міг би зарадити загоризонтний радар, сигнал від якого здатний огинати землю. Але 13 квітня в оператора комплексу «Нептун» в Одеській області під рукою були тільки звичайні радари, які майже не бачать цілей далі, ніж за 18 кілометрів.

Усе це усвідомлювали і на крейсері «Москва», команді якого здавалось, що вона у цілковитій безпеці.

«Вони розуміли, що з неба їх не видно, з берега – теж. Плюс у них дуже серйозні комплекси ППО на борту й інші системи захисту. Тому вони підпливли на 120 кілометрів до українського берега. І ця самовпевненість їх і згубила», – розповів «УП» не під запис один із українських ракетників, дотичний до створення «Нептуна».

Україні 13 квітня несподівано допомогла сама природа. Оператор «Нептуна» не мав би дістати «Москву» звичайним радаром, але саме це і сталося. Тож після кількох хвилин важких вагань та консультацій він віддав команду «пуск» – і дві ракети з невеликим інтервалом вилетіли в бік російського крейсера.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Перше бойове хрещення «Нептуна»

Майже ніхто про це не знає, але перше бойове застосування «Нептунів» відбулося аж ніяк не у квітні, а в перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Саме тоді три російські десантні кораблі висунулись із портів у Криму й рушили в бік українського узбережжя у Миколаївській області. Висадка військ РФ в цьому районі давала їм плацдарм для атаки і на Миколаїв, і на Одесу. Саме для ураження цих кораблів було випущено три перші «Нептуни"». І хоча влучити не вдалося, але російські кораблі дременули назад у Крим.

Який точно це був день, журнаістам видання встановити не вдалося, але це сталося не пізніше 26 лютого. Саме в той день Генштаб випустив офіційне повідомлення про те, що російський військовий корабель збив власний літак над Чорним морем.

Зброя, якої не мало бути

За даними УП, перші ракети «Нептун», замовлені державою для армії, виїхали на Одесу тільки у 20-х числах лютого 2022-го. Буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення їх вивезли із заводу в Києві, який після того Росія уже тричі обстрілювала своїми ракетами.

На щастя, їх встигли поставити на бойове чергування, і саме вони вберегли Миколаїв від згаданих вище російських кораблів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нептун» – це тихоходна ракета на рідкому паливі, яка підкрадається до корабля непомітною до самого останнього моменту. Аж поки уже не пізно. Її звичайні системи ППО майже не бачать, бо вона летить над самою водою», – пояснює в розмові з журналістами співрозмовник з-поміж членів РНБО.

Встигнути сховатися за «вишки Бойка»

Як відомо, у день пуску «Нептунів» 13 квітня погода була погана.

«Тому ніхто не знав, чи вдалося влучити. Але потім прийшли дані, що «Москва» влупила повний вперед. Це значило, що щось таки сталось. З траєкторії було видно, що крейсер хотів сховатися за «вишки Бойка». Це великий металевий об'єкт, і коли летить ракета, то вона захопить спершу вишку як ціль, а корабель за нею буде в безпеці», – розповідає не під запис співрозмовник «Української правди» в середовищі ракетників.

Паралельно з тим до «Москви» одночасно з різних боків кинулось чотири кораблі. Але саме тоді на морі почався несподіваний шторм, і будь-які рятувальні операції дуже ускладнились.

Коли українські військові зрозуміли, що з Криму до «Москви» вийшов буксир, то їм стало очевидно: ситуація на крейсері критична.

Один із чільних нинішніх силовиків написав тієї ночі журналістам: «Москва – все».

Сама природа ніби допомогла Україні відправити флагман окупаційного флоту туди, куди її послали захисники острова «Зміїний» ще 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення.

Як відомо, при звільненні острова Зміїного ЗСУ використали хитромудрий трюк з французькими САУ Caesar.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, суд окупованого Севастополя визнав загиблими 17 моряків із крейсера «Москва».