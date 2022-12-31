На Красній площі чоловік підпалив новорічну ялинку

Спалити ялинку чоловіку завадили правоохоронці

На Красній площі у Москві чоловік намагався спалити новорічну ялинку. Про це повідомляє російське пропагандистське видання «Известия».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інцидент у центрі Москви стався у п'ятницю, 30 грудня.

Чоловік підійшов до новорічної ялинки з каністрою та бензином, облив і спробував підпалити дерево. Здійснити задумане йому не вдалося, оскільки чоловіка одразу помітили та затримали співробітники правоохоронних органів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Свідок зазначив, що після того, що сталося, правоохоронці на якийсь час оточили місце інциденту, розпочавши перевірку.

Наразі немає інформації, чому чоловік хотів спалити ялинку в центрі столиці країни-агресорки та які у нього були мотиви.

Як відомо, на Красній площі стоїть три новорічні ялинки: поряд з ЦУМом, на Манежній площі та в Кремлі. Головна ялинка РФ стоїть на Соборній площі у Кремлі, її доставили туди 14 грудня із Волоколамська.

До слова, рік тому, 23 серпня, в День Державного прапора України в небо над Москвою було піднято український прапор.