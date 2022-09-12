У Запоріжжі було чутно вибухи

У Запоріжжі було чутно гучні звуки

Повітряну тривогу не оголошували

Цієї ночі в місті було чутно гучні звуки. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Повітряну тривогу не оголошували.

Куртєв зазначив, що за попередньою інформацією у Запоріжжі зараз все спокійно.

«Але чекаємо остаточних даних від військової адміністрації», – наголосив Куртєв.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Відео наслідків ударів Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.