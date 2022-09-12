Жителів просять залишатися в укриттях

У Харкові знову прогриміли вибухи, оголошена повітряна тривога в місті та області. Про це повідомляє Суспільне.

Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила «двох стін».

Як повідомив мер Ігор Терехов, під обстрілом опинився Новобаварський район. Попадання було до житлового будинку. Про постраждалих та руйнування наразі інформації немає.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня російські окупанти випустили 12 крилатих ракет по території України, військові збили 9 з них.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Відео наслідків ударів Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.