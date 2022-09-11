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Вибухи на Полтавщині: голова ОВА повідомив деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибухи на Полтавщині: голова ОВА повідомив деталі
Окупанти намагаються атакувати Україну з моря
фото ілюстративне

ЗСУ збили ворожі ракети над Кременчуцьким районом

Сили протиповітряної оборони під час повітряної тривоги знищили ворожі ракети над Полтавщиною. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Лунін.

«Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети», – йдеться в повідомленні.

Жителів області закликають залишатись в укриттях.

Раніше повідомлялося, що жителі Дніпропетровської (Дніпро та Павлоград) та Полтавської областей (Кременчук) під час повітряної тривоги почули гучні вибухи.

Повітряна тривога триває. Рашисти запускають ракети з Каспійського та Чорного морів.

Нагадаємо, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

Теги: війна ракета Полтавщина окупанти

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