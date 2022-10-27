У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)

Вибухи пролунали після сигналу про ракетну небезпеку

У Запоріжжі вночі пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне».

У місті та області оголошена повітряна тривога.

За даними ЗМІ, у Запоріжжі чули звук близько 23:50 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Також місцеві пабліки опублікували відео на яких чути потужні звуки вибухів.

Офіційної інформації, щодо підтвердження вибухів наразі немає.

Нагадаємо, ввечері, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів.