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У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
У Запоріжжі прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Вибухи пролунали після сигналу про ракетну небезпеку

У Запоріжжі вночі пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне».

У місті та області оголошена повітряна тривога.

За даними ЗМІ, у Запоріжжі чули звук близько 23:50 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Також місцеві пабліки опублікували відео на яких чути потужні звуки вибухів.

Офіційної інформації, щодо підтвердження вибухів наразі немає.

Нагадаємо, ввечері, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів.

Теги: тривога відео вибух

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