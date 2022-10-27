У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
Вибухи пролунали після сигналу про ракетну небезпеку
У Запоріжжі вночі пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне».
У місті та області оголошена повітряна тривога.
За даними ЗМІ, у Запоріжжі чули звук близько 23:50 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.
Також місцеві пабліки опублікували відео на яких чути потужні звуки вибухів.
Офіційної інформації, щодо підтвердження вибухів наразі немає.
Нагадаємо, ввечері, 26 жовтня, у Павлограді (Дніпропетровська область) пролунали звуки вибухів.
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