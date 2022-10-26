Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині лунатимуть вибухи: яким громадам варто бути уважними

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Київщині лунатимуть вибухи: яким громадам варто бути уважними
Фахівці обстежать території та знешкодять небезпечні знахідки 
фото з відкритих джерел

Сапери знищуватимуть вибухово-небезпечні предмети 

На Київщині 26 жовтня будуть проводитися роботи з виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів. Про це попереджає Київська обласна державна адміністрація.

У Бучанському та Вишгородському районах сапери знищуватимуть боєприпаси. Крім того, у Броварському районі заплановані заходи з обстеження водних акваторій.

«У зв'язку з цим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!», – йдеться в повідомленні. 

На Київщині лунатимуть вибухи: яким громадам варто бути уважними фото 1

Нагадаємо, триває 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова. 

Читайте також: У Києві тривають стабілізаційні відключення світла: містян поділили на три групи
Теги: боєприпаси Київщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хронічний правопорушник попередні рази платив застави та виходив на волю
Поліція на Київщині зловила злісного автокрадія на прізвисько Лялька (фото, відео)
Вчора, 09:05
На Київщині сталася аварія в електромережі: подробиці
На Київщині сталася аварія в електромережі: подробиці
24 жовтня, 20:46
Жителям Київщини, які вивозили за кордон псевдоволонтерів, загрожує ув'язнення
Жителям Київщини, які вивозили за кордон псевдоволонтерів, загрожує ув'язнення
24 жовтня, 16:08

Новини

На Київщині лунатимуть вибухи: яким громадам варто бути уважними
На Київщині лунатимуть вибухи: яким громадам варто бути уважними
У Києві тривають стабілізаційні відключення світла: містян поділили на три групи
У Києві тривають стабілізаційні відключення світла: містян поділили на три групи
Говорили про варварів РФ. Кличко прогулявся зі Штайнмаєром під дощем (фото)
Говорили про варварів РФ. Кличко прогулявся зі Штайнмаєром під дощем (фото)
Вбив і залив бетоном: деталі подвійного вбивства на Київщині (фото, відео) 
Вбив і залив бетоном: деталі подвійного вбивства на Київщині (фото, відео) 
Відключення електроенергії у Київській області: оприлюднено графік
Відключення електроенергії у Київській області: оприлюднено графік
У Києві оголошена повітряна тривога: в столиці України перебуває президент Німеччини
У Києві оголошена повітряна тривога: в столиці України перебуває президент Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
380K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
52K
«Хоч стій, хоч падай». Депутат Держдуми висміяв Конашенкова
38K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
33K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
33K
Відомий бізнесмен пропонує українцям ставити пам’ятники Путіну
31K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту