На Київщині лунатимуть вибухи: яким громадам варто бути уважними

Сапери знищуватимуть вибухово-небезпечні предмети

На Київщині 26 жовтня будуть проводитися роботи з виявлення та знищення вибухонебезпечних предметів. Про це попереджає Київська обласна державна адміністрація.

У Бучанському та Вишгородському районах сапери знищуватимуть боєприпаси. Крім того, у Броварському районі заплановані заходи з обстеження водних акваторій.

«У зв'язку з цим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.