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В окупованому Херсоні пролунав вибух

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
В окупованому Херсоні пролунав вибух
Над містом піднімається дим
фото з соцмереж

Удень 26 жовтня у тимчасово окупованому Херсоні місцеві мешканці почули вибухи. Начебто йдеться про інцидент на полігоні, де навчають мобілізованих російських загарбників. Однак наразі офіційної інформації щодо ситуації в місті немає.

В окупованому Херсоні пролунав вибух фото 1

Над містом мешканці Херсона помітили дим.

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України на півдні країни уповільнилося через дощову погоду. 

Як відомо, тікаючи на лівий берег Дніпра, грабують Херсон і вивозять усю цінну, зокрема історичну та культурну спадщину українців. 

До слова, російські війська, ймовірно, готуються захищати місто Херсон і не відходять повністю з правого берега Херсонської області, незважаючи на попередні підтверджені повідомлення про відхід деяких російських елементів звідти. 

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