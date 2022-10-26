В окупованому Херсоні пролунав вибух

Удень 26 жовтня у тимчасово окупованому Херсоні місцеві мешканці почули вибухи. Начебто йдеться про інцидент на полігоні, де навчають мобілізованих російських загарбників. Однак наразі офіційної інформації щодо ситуації в місті немає.

Над містом мешканці Херсона помітили дим.

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України на півдні країни уповільнилося через дощову погоду.

Як відомо, тікаючи на лівий берег Дніпра, грабують Херсон і вивозять усю цінну, зокрема історичну та культурну спадщину українців.

До слова, російські війська, ймовірно, готуються захищати місто Херсон і не відходять повністю з правого берега Херсонської області, незважаючи на попередні підтверджені повідомлення про відхід деяких російських елементів звідти.