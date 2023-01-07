У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
За даними місцевих, окупанти обстрілюють Запоріжжя за допомогою касетних боєприпасів
Ввечері, 7 січня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.
Як зазначають місцеві пабліки, росіяни обстрілюють Запоріжжя за допомогою касетних боєприпасів.
Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
Нагадаємо, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.
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