У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)

За даними місцевих, окупанти обстрілюють Запоріжжя за допомогою касетних боєприпасів

Ввечері, 7 січня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Як зазначають місцеві пабліки, росіяни обстрілюють Запоріжжя за допомогою касетних боєприпасів.

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Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Нагадаємо, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.