СБУ встановила омонівців, які «полювали» на українських патріотів під час окупації Запоріжжя

Тривають комплексні заходи для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності

Служба безпеки України встановила трьох російських загарбників, які брали участь у викраденнях і катуванні мирних жителів тимчасово захоплених районів Запорізької області. Один із зловмисників – це командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Після захоплення Мелітополя його призначили «військовим комендантом» окупаційної адміністрації українського міста.

На цій «посаді» виконував завдання москви щодо придушення руху опору на території Приазов’я. Для цього сформував «каральні загони», які проводили масові облави на помешкання місцевих жителів. Під час таких «нальотів» рашисти викрадали людей та відвозили їх до застінків «военной комендатуры» РФ. Там з потерпілих «вибивали» інформацію про місця перебування українських патріотів на території району.

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Ще двома воєнними злочинцями є співробітники Махачкалінського загону міліції особливого призначення (більш відомого як ОМОН) управління Росгвардії по республіці Дагестан. На початку окупації Василівського району вони увійшли до складу створеної агресором «комендатури» РФ: один на «посаді» заступника керівника окупаційного органу, а інший – його помічника.

«Встановлено, що рашисти особисто брали участь у незаконних затриманнях і катуванні українських громадян, застосовували до потерпілих отруйні хімічні речовини та електрострум і постійно погрожували вбивством близьких родичів», – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила агента ФСБ у результаті багатоетапної спецоперації у Львівській області. Поплічником ворога виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України. У нього знайшли фото з Петром Симоненком, що керував забороню в Україні Компартією.

Як повідомлялося, Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях.