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    Події в Україні

    У Запорізькій області маршрутка з людьми перекинулася на дах

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    <p>В результаті ДТП одна людина постраждала</p> - У Запорізькій області маршрутка з людьми перекинулася на дах

    В результаті ДТП одна людина постраждала

    Під час ДТП у салоні мікроавтобуса знаходились восьмеро людей

    У суботу, 1 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода на трасі Бердянськ-Василівка між с. Ільїне та Зеленівка Чернігівського району Запорізької області за участю мікроавтобуса. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

    Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування через несприятливі погодні умови маршрутне таксі Бердянськ-Запоріжжя виїхало з проїжджої частини в кювет та перекинулося на дах. Всього в мікроавтобусі на момент ДТП знаходилось 8 пасажирів.

    Внаслідок події травмувалась 31-річна жінка, інші пасажири від медичної допомоги відмовились. Постраждалу каретою швидкої доправлено до прийомного відділення районної лікарні.

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    У Запорізькій області маршрутка з людьми перекинулася на дах
    У Запорізькій області маршрутка з людьми перекинулася на дах
    У Запорізькій області маршрутка з людьми перекинулася на дах

    Підрозділ ДСНС за допомогою тросу та пожежного автомобіля перевернули мікроавтобус на колеса та відбуксували його на проїжджу частину.

    Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.

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