У Запорізькій області маршрутка з людьми перекинулася на дах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті ДТП одна людина постраждала

Під час ДТП у салоні мікроавтобуса знаходились восьмеро людей

У суботу, 1 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода на трасі Бердянськ-Василівка між с. Ільїне та Зеленівка Чернігівського району Запорізької області за участю мікроавтобуса. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування через несприятливі погодні умови маршрутне таксі Бердянськ-Запоріжжя виїхало з проїжджої частини в кювет та перекинулося на дах. Всього в мікроавтобусі на момент ДТП знаходилось 8 пасажирів.

Внаслідок події травмувалась 31-річна жінка, інші пасажири від медичної допомоги відмовились. Постраждалу каретою швидкої доправлено до прийомного відділення районної лікарні.

Підрозділ ДСНС за допомогою тросу та пожежного автомобіля перевернули мікроавтобус на колеса та відбуксували його на проїжджу частину.

Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 рятувальників.