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    ДТП на Заболотного: Одну з автівок викинуло на зустрічну смугу

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    <p>Обидві автівки рухалися бік Одеської площі</p> - ДТП на Заболотного: Одну з автівок викинуло на зустрічну смугу

    Обидві автівки рухалися бік Одеської площі

    Сніжний початок зими спровокував ще одну ДТП у Києві

    У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Заболотного за участю двох автівок. Про це інформує кореспондент «Главкому».

    За його даними, аварія сталася, коли обидві автівки рухалися в бік Одеської площі. Внаслідок ДТП одну з них викинуло на зустрічну смугу.

    Спостерігається затор в бік Одеської площі.

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    ДТП на Заболотного: Одну з автівок викинуло на зустрічну смугу
    ДТП на Заболотного: Одну з автівок викинуло на зустрічну смугу
    ДТП на Заболотного: Одну з автівок викинуло на зустрічну смугу
    ДТП на Заболотного: Одну з автівок викинуло на зустрічну смугу
    ДТП на Заболотного: Одну з автівок викинуло на зустрічну смугу
    ДТП на Заболотного: Одну з автівок викинуло на зустрічну смугу
    ДТП на Заболотного: Одну з автівок викинуло на зустрічну смугу

    Нагадаємо, в Києві на проспекті Лобановського відбулася ДТП. Автомобіль Citroen вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Skoda.

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