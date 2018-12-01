ДТП на Заболотного: Одну з автівок викинуло на зустрічну смугу
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Обидві автівки рухалися бік Одеської площі
Сніжний початок зими спровокував ще одну ДТП у Києві
У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Заболотного за участю двох автівок. Про це інформує кореспондент «Главкому».
За його даними, аварія сталася, коли обидві автівки рухалися в бік Одеської площі. Внаслідок ДТП одну з них викинуло на зустрічну смугу.
Спостерігається затор в бік Одеської площі.
Нагадаємо, в Києві на проспекті Лобановського відбулася ДТП. Автомобіль Citroen вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Skoda.
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