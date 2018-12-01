ДТП на Заболотного: Одну з автівок викинуло на зустрічну смугу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обидві автівки рухалися бік Одеської площі

Сніжний початок зими спровокував ще одну ДТП у Києві

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Заболотного за участю двох автівок. Про це інформує кореспондент «Главкому».

За його даними, аварія сталася, коли обидві автівки рухалися в бік Одеської площі. Внаслідок ДТП одну з них викинуло на зустрічну смугу.

Спостерігається затор в бік Одеської площі.

Нагадаємо, в Києві на проспекті Лобановського відбулася ДТП. Автомобіль Citroen вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Skoda.