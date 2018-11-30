У столичному метро будуть показувати відеоролики проти ДТП



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5 соціальних роликів “Стривай!” будуть показані на проекторах київського метрополітену, які розміщені на платформах станцій у місцях очікування пасажирами поїздів. Соціальну рекламу показуватимуть з 1 по 31 грудня 2018 року. Про це розповіла Ольга Дробишева, експертка з БДР, голова ГО «Traffic Challenge» , під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Вона говорить про необхідність освітньої кампанії щодо основних причин дорожньо-транспортних пригод.

«Інформаційно-освітня кампанія «Стривай!» створена Національною програмою з попередження дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic Challenge. Соціальні ролики «Стривай!» розказують глядачеві про 5 найпоширеніших причини загибелі людей у ДТП, які підтверджені ВООЗ: це перевищення швидкості, водіння напідпитку, не використання пасків безпеки, не використання автокрісел для дітей, відсутність шоломів у водіїв та пасажирів двоколісних транспортних засобів (мотоциклістів, велосипедистів, мопедистів)», - розповідає Дробишева.

Експертка також навела статистику патрульної поліції щодо кількості ДТП

«За інформацією Патрульної поліції України, за 10 місяців 2018 року в Україні поліцейськими було зафіксовано понад 122 тис. ДТП. На наших дорогах лише за 10 місяців загинуло понад 2 тисячі людей, а внаслідок ДТП — понад 25 тис. осіб травмувалися», - продовжує Дробишева.

Вона зазначає, що метою соціальної кампанії «Стривай!» є дія на упередження - інформувати населення про прості, але головні принципи власної безпеки на дорозі, а також роз’яснити суть правил, методів та засобів захисту від травмування та загибелі в ДТП.

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