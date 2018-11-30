Потрощені автівки, деталі по всій дорозі: на Броварському проспекті серйозна ДТП



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Автомобілі отримали серйозні пошкодження

У результаті ДТП на Броварському проспекті утворився затор

Сьогодні, 30 листопада, на Броварському проспекті у напрямку міста Бровари сталася ДТП.

Як повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook, в аварію потрапили три автомобілі: вантажівка і два легковики.

«І хоча деталі автівок і самі автомобілі серйозно потрощені, на щастя, обійшлося без потерпілих», - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці.

Деталі аварії встановлюються.

В результаті ДТП на Броварському проспекті утворився затор.

Як повідомлялося, 29 листопада ввечері у Києві на Кільцевій дорозі сталася серйозна ДТП: зіткнулися Chevrolet Lacetti і фура MAN.