Потрощені автівки, деталі по всій дорозі: на Броварському проспекті серйозна ДТП
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Автомобілі отримали серйозні пошкодження
У результаті ДТП на Броварському проспекті утворився затор
Сьогодні, 30 листопада, на Броварському проспекті у напрямку міста Бровари сталася ДТП.
Як повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook, в аварію потрапили три автомобілі: вантажівка і два легковики.
«І хоча деталі автівок і самі автомобілі серйозно потрощені, на щастя, обійшлося без потерпілих», - йдеться в повідомленні.
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Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці.
Деталі аварії встановлюються.
В результаті ДТП на Броварському проспекті утворився затор.
Як повідомлялося, 29 листопада ввечері у Києві на Кільцевій дорозі сталася серйозна ДТП: зіткнулися Chevrolet Lacetti і фура MAN.