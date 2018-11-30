  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Потрощені автівки, деталі по всій дорозі: на Броварському проспекті серйозна ДТП

    • Розсилка
    Автомобілі отримали серйозні пошкодження - Потрощені автівки, деталі по всій дорозі: на Броварському проспекті серйозна ДТП
    Автомобілі отримали серйозні пошкодження

    У результаті ДТП на Броварському проспекті утворився затор

    Сьогодні, 30 листопада, на Броварському проспекті у напрямку міста Бровари сталася ДТП.

    Як повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook, в аварію потрапили три автомобілі: вантажівка і два легковики.

    «І хоча деталі автівок і самі автомобілі серйозно потрощені, на щастя, обійшлося без потерпілих», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці.

    Деталі аварії встановлюються.

    В результаті ДТП на Броварському проспекті утворився затор.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Потрощені автівки, деталі по всій дорозі: на Броварському проспекті серйозна ДТП
    Потрощені автівки, деталі по всій дорозі: на Броварському проспекті серйозна ДТП
    Потрощені автівки, деталі по всій дорозі: на Броварському проспекті серйозна ДТП
    Потрощені автівки, деталі по всій дорозі: на Броварському проспекті серйозна ДТП
    Потрощені автівки, деталі по всій дорозі: на Броварському проспекті серйозна ДТП
    Потрощені автівки, деталі по всій дорозі: на Броварському проспекті серйозна ДТП

    Як повідомлялося, 29 листопада ввечері у Києві на Кільцевій дорозі сталася серйозна ДТП: зіткнулися Chevrolet Lacetti і фура MAN.

    Читайте також
    ДТП Київ вантажівки автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ