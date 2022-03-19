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    Події в Україні

    Потураєв: Путін давно виношував плани знищення українців

    Микита Потураєв каже, нинішні події в Україні схожі на те, що німці робили з поляками - Потураєв: Путін давно виношував плани знищення українців
    Микита Потураєв каже, нинішні події в Україні схожі на те, що німці робили з поляками
    фото з відкритих джерел

    «Фашизм у Росії поступово перейшов в фазу нацизму»

    План знищити українців, якщо вони добровільно не підуть у рабство, у Росії був давно. І плани бомбардувань українських міст, якщо швидкої перемоги не станеться, були розроблені ще до війни. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

    «У Росії тим фашизм поступово перейшов у фазу нацизму. У цей бік вони рухаються вже давно – з часів Болотної площі, коли громадянське суспільство програло. А те, що відбувається зараз в Україні, схоже на те, що німці робили з поляками, яких намагалися максимально знищити, а тих, що залишаться, – зробити рабами. Ось ці новітні нацисти прийшли до нас саме з такими установами», – пояснив Потураєв.

    Раніше соратник Зеленського висміяв Путіна, який дав наказ бомбити телевежі. На думку Путіна, телебачення в Україні – головне джерело інформації.

    «Тому вони і трощать наші телевежі, бо вважають, що телебачення у нас, так само, як і у них є головним джерелом інформації. Дикуни!» - пояснив соратник Зеленського.

    Як повідомлялося, під ранок 16 березня російські окупанти вдарили ракетами по Вінниці, пошкоджена телевежа.

    14 березня окупанти завдали удар по місцевій телевізійній вежі неподалік Рівного.

    6 березня під час обстрілу Харкова рашисти влучили у телевізійну вежу.

    3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення.

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    Теги: росія окупанти телебачення депутат пропаганда війна путін УДАР наказ Україна міст окупація Микита Потураєв час фашизм #stoprussia
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    Потураєв: Путін давно виношував плани знищення українців