Потураєв: Путін давно виношував плани знищення українців
«Фашизм у Росії поступово перейшов в фазу нацизму»
План знищити українців, якщо вони добровільно не підуть у рабство, у Росії був давно. І плани бомбардувань українських міст, якщо швидкої перемоги не станеться, були розроблені ще до війни. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.
«У Росії тим фашизм поступово перейшов у фазу нацизму. У цей бік вони рухаються вже давно – з часів Болотної площі, коли громадянське суспільство програло. А те, що відбувається зараз в Україні, схоже на те, що німці робили з поляками, яких намагалися максимально знищити, а тих, що залишаться, – зробити рабами. Ось ці новітні нацисти прийшли до нас саме з такими установами», – пояснив Потураєв.
Раніше соратник Зеленського висміяв Путіна, який дав наказ бомбити телевежі. На думку Путіна, телебачення в Україні – головне джерело інформації.
«Тому вони і трощать наші телевежі, бо вважають, що телебачення у нас, так само, як і у них є головним джерелом інформації. Дикуни!» - пояснив соратник Зеленського.
Як повідомлялося, під ранок 16 березня російські окупанти вдарили ракетами по Вінниці, пошкоджена телевежа.
14 березня окупанти завдали удар по місцевій телевізійній вежі неподалік Рівного.
6 березня під час обстрілу Харкова рашисти влучили у телевізійну вежу.
3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення.
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