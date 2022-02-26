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    «Одного дня ви жахнетеся тому, що наробили». Росіяни починають прозрівати?

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    «Одного дня ви жахнетеся тому, що наробили». Росіяни починають прозрівати?
    «Одного дня ви жахнетеся тому, що наробили». Росіяни починають прозрівати?

    «Жорстоке широкомасштабне російське вторгнення є незаконним!»

    Схоже, частина росіян починають пробуджуватися від дурману путінської пропаганди. Так, під черговим відверто пропагандистським дописом речниці зовнішньополітичного відомства РФ Марії Захарової, з'являється дедалі більше відверто проукрахнських коментарів, причому - від жителів РФ.

    «Жодна тверезо мисляча країна не схоче мати нічого спільного із диявольським задумом Путіна», «Офіційна особа російської держави говорить нісенітниці!», «Жорстоке широкомасштабне російське вторгнення є незаконним!», пишуть у коментарях користувачі мережі.

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    Як повідомлялось, Кремль та російські пропагандисти не очікували такого розвитку подій в Україні, яка достойно дала відсіч окупантам. Для рупорів Путіна стало несподіванкою і те, що свідомі росіяни активно підтримують українців.

    Теги: Росія пропаганда війна Путін путінський режим інформаційна війна Україна
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    «Одного дня ви жахнетеся тому, що наробили». Росіяни починають прозрівати?