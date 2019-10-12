  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У зоні ЧАЕС затримали сталкера з Дніпропетровщини

    • Розсилка
    У зоні ЧАЕС затримали сталкера з Дніпропетровщини

    Правопорушник, житель міста П’ятихатки Дніпропетровської області

    В зоні ЧАЕС затримано сталкера з Дніпропетровщини.

    Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    Сьогодні прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції затримали чоловіка, який намагався перетнути тилову межу та потрапити в зону ЧАЕС.

    «Правопорушник, житель міста П’ятихатки Дніпропетровської області, прямував в обхід контрольних пунктів на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку. Наразі сталкера притягнуто до відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення», – вказано у повідомленні.

    Нагадаємо, з початку року у зоні ЧАЕС поліція зловила понад три сотні сталкерів.

    прикордонники ЧАЕС поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ