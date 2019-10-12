У зоні ЧАЕС затримали сталкера з Дніпропетровщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правопорушник, житель міста П’ятихатки Дніпропетровської області

В зоні ЧАЕС затримано сталкера з Дніпропетровщини.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Сьогодні прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції затримали чоловіка, який намагався перетнути тилову межу та потрапити в зону ЧАЕС.

«Правопорушник, житель міста П’ятихатки Дніпропетровської області, прямував в обхід контрольних пунктів на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку. Наразі сталкера притягнуто до відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, з початку року у зоні ЧАЕС поліція зловила понад три сотні сталкерів.