У зоні ЧАЕС затримали сталкера з Дніпропетровщини
Правопорушник, житель міста П’ятихатки Дніпропетровської області
В зоні ЧАЕС затримано сталкера з Дніпропетровщини.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Сьогодні прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції затримали чоловіка, який намагався перетнути тилову межу та потрапити в зону ЧАЕС.
«Правопорушник, житель міста П’ятихатки Дніпропетровської області, прямував в обхід контрольних пунктів на заборонену територію з метою екстремального туризму та відпочинку. Наразі сталкера притягнуто до відповідальності за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення», – вказано у повідомленні.
Нагадаємо, з початку року у зоні ЧАЕС поліція зловила понад три сотні сталкерів.