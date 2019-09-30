З початку року у зоні ЧАЕС поліція зловила понад три сотні сталкерів



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У зоні ЧАЕС поліція затримала трьох громадян Білорусі Фото: Нацполіція

Серед порушників - 70 іноземців

Днями під час патрулювання Чорнобильської зони поблизу відселеного м. Прип’ять поліцейські виявили чергових іноземних туристів-нелегалів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У відношенні трьох громадян Республіки Білорусь та двох громадян Польщі складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області, для прийняття рішення.

Також поліція зони ЧАЕС направила подання до Державної міграційної служби про скорочення терміну перебування в Україні іноземним порушникам.

З початку цього року 323 шукачі екстремального туризму, з яких 70 іноземців, незаконно проникли на територію зони відчуження, минаючи контрольно-пропускні пункти.