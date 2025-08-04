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У ЗСУ розповіли, скільки іноземців воюють на боці України

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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У ЗСУ розповіли, скільки іноземців воюють на боці України
У ЗСУ розповіли про іноземних добровольців на фронті
фото з відкритих джерел

Представник ЗСУ розповів, що на боці України зараз воюють добровольці з 72 країн

На сьогодні на боці України воюють добровольці з 72 країн, з яких 40% є представниками Південної Америки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву в.о. керівника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями Костянтина Мілевського для Hromadske.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ приєднувалися 100-150 іноземців на місяць, але тепер ситуація змінилася. Кожного дня до Сил оборони долучаються близько 600 військових. Загалом, як відзначив Мілевський, тільки до Сухопутних військ приєдналися понад вісім тисяч іноземних добровольців.

«Ми можемо сказати, що відсоток присутності інших громадян в Збройних силах України збільшився. На це вплинуло й те, що повноцінну роботу в нас уже розпочав Центр рекрутингу іноземців», – розповів Мілевський.

Він додав, що цифра у вісім тисяч іноземних добровольців щонайменше вдвічі більша в межах всіх видів Збройних сил. Відзначено, що в українських військах є також громадяни Колумбії, з яких створюються окремі підрозділи. Мілевський також визнав, що мотивація в них різна. Не останню роль відіграють гроші.

«Дійсно, вони самі багато разів зізнавались у тому, що рівень заробітної плати в Збройних силах України станом на зараз суттєво вищий за їхні Збройні сили. Але це також люди з військовим досвідом, і так вони хочуть продовжити те, чим вони займались у своїх країнах, і вдосконалювати цей досвід тут. Ну і звісно, отримувати за це достойну заробітну плату», – підсумував Мілевський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія використовує в боях на Вовчанському напрямку найманців із Китаю, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки. Він пообіцяв, що Україна відреагує на це.

Примітно, що РФ від початку повномасштабного вторгнення активно вербує іноземців із бідних країн, яким Путін обіцяє громадянство та високу зарплатню за воєнні злочини.

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Теги: ЗСУ війна іноземці фронт

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