Головна Думки вголос Геннадій Друзенко
search button user button menu button
Геннадій Друзенко Правник, громадський активіст

Або Зеленський завершить війну, або війна завершить Зеленського. Третього не дано

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фото: Офіс президента

Правила марафону

Далекого 1906 року начальник генерального штабу Німецької імперії Мольтке-молодший пророчо пояснював кайзеру Вільгельму І, який був одержимий величчю Німеччини і через це готував свою імперію до війни, важливу істину: «Це буде національна війна, що не завершиться вирішальною битвою. Вона призведе до тривалої виснажливої боротьби з країною, яка не буде переможена доти, доки не будуть зламані її національні сили. І ця війна якнайсильніше виснажить наш народ, навіть якщо ми вийдемо з неї переможцями». 

Путіну не завадило б почитати про долю ІІ Райху та кайзера особисто. Але наразі не про це. Тривала, виснажлива війна радикально змінює країну. І ці зміни рідко бувають на краще. Вона її або виснажує і підважує зсередини, ведучи до великих політичних потрясінь та – часто – зміни режиму. Або консолідує навколо «прапора», яким вільно-невільно стає лідер нації – очільник держави. Демократія, права людини, інклюзивність та правовладдя програють за обох сценаріїв розвитку подій.

Коли питання збереження державності стає ключовим, прийнятність ціни, яку буде заплачено за досягнення цієї мети, стає вторинним. Тому, скажу політкоректно, «збільшення авторитарних тенденцій» в українській владі – обʼєктивний процес. Подобається нам це чи ні (мені особисто – не подобається).

Наразі ми перебуваємо в еволюційному сценарії війни. В Україні є легітимна влада, яка так-сяк тримає під контролем ситуацію на фронті. Якій західні партнери досі дають ресурси, достатні для більш-менш нормального функціонування країни в умовах війни. Якій лояльна армія силовиків, що виконують усі команди влади, навіть коли (можливо) імпліцитно не погоджуються з ними. І доки ці умови будуть наявні, колективний Зеленський одноосібно вирішуватиме долю України. Коней на переправі не міняють. Подобається нам це чи ні...

Якщо раптом обрушиться економіка чи фронт, тоді ми перейдемо у катастрофічний сценарій (як російська імперія 1917 року чи Франція 1940-го). Колективний Зеленський втратить в очах загалу свою легітимність – і польові командири намагатимуться підхопити булаву, яка випала з його рук. Закінчиться це умовним «українським ататюрком» чи черговою руїною – ми не знаємо. Занадто багато в цьому рівнянні невідомих. Але нагадаю, що і Вашингтон, і Ататюрк, і де Голль обмежували свою владу радше внутрішніми переконаннями про її належні межі, аніж системою зовнішніх стримувань та противаг, які більш-менш успішно запрацювали вже після їхнього відходу з владного Олімпу.

До чого я веду? Чим довше триватиме війна, тим менш демократичною ставатиме Україна. Як якось зауважив суддя Верховного суду США Хьюго Блек в перебігу ІІ світової: «Хтось має вести цю війну: ми чи Рузвельт. Ми – точно не подужаємо». Міркуючи так Верховний суд США ухвалив одне з найганебніших рішень за всю свою історію, визнавши  конституційним декрет ФДР про інтернування до таборів усіх американців японського походження із Тихоокеанського узбережжя. 

Ми можемо критикувати (і я особисто часто критикую) Зеленського та його «5-6 ефективних менеджерів». Але ми не можемо його змінити під час війни. Принаймні без катастрофи, коли українська державність опиниться на межі зникнення.

Ба більше, ми маємо небагато інструментів тримати владу в межах припустимого доки триває війна.

А зміна влади під час війни неможлива доти, доки:

  • не посипався фронт;
  • економічна ситуація залишається більш-менш стабільною;
  • в українського суспільства залишається воля чинити опір російській агресії.

Або Зеленський завершить цю війну, або ця війна завершить Зеленського. Третього не дано.

І лише тоді, коли завершиться війна, ми знову отримаємо шанс обирати, що нам дорожче: безпека чи свобода.

Але це не означає, що кожен з нас не може обрати свободу тут і зараз. Просто наразі треба бути готовим платити за неї за прайсом воєнного часу.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Володимир Зеленський влада демократія війна армія економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

План Путіна-Трампа очевидний
Комбінований удар імені Трампа
29 червня, 15:27
Гола Пристань окупована з перших днів повномасштабного вторгнення
Окупована Голопристанська громада: голова – у полоні, люди – чекають на визволення
24 червня, 19:30
ISW: Іран посилює тиск на релігійні меншини
Іран переслідує релігійні меншини після війни з Ізраїлем – ISW
7 липня, 05:44
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22845 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 18 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 червня, 07:36
16 червня Україна повернула тіла ще 1245 загиблих
Путін повідомив, скільки ще тіл РФ готова віддати Україні в рамках обміну
19 червня, 06:34
23 червня РФ вдарила по Києву
Удар по Києву 23 червня. Рятувальні роботи у Шевченківському районі завершено
24 червня, 08:04
Президент США занепокоєний тим, що російський жиктатор не зупиняє війну проти України
Трамп змінює позицію щодо Путіна і Зеленського – FT
26 червня, 06:17
Сьогодні відбувся черговий етап повернення захисників України у межах стамбульських домовленостей
Україна та РФ провели обмін полоненими (фото, відео)
26 червня, 17:05
Російські ракети атакували Львівщину
Львівщина: окупанти били по критичній інфраструктурі (оновлено)
29 червня, 07:00

Геннадій Друзенко

Або Зеленський завершить війну, або війна завершить Зеленського. Третього не дано
Або Зеленський завершить війну, або війна завершить Зеленського. Третього не дано
Повернення Трампа до Білого дому може змінити Україну та світ
Повернення Трампа до Білого дому може змінити Україну та світ
(Р)еволюція, як шанс на виживання
(Р)еволюція, як шанс на виживання
Як неядерне мислення вбиває Україну?
Як неядерне мислення вбиває Україну?
Де наше бачення Перемоги та життя після неї?
Де наше бачення Перемоги та життя після неї?
«Сита війна» завершується?
«Сита війна» завершується?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
23K
В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6784
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
4278
У селі на Житомирщині родина взяла до хати незвичну тварину

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua