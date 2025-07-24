В одній із областей розширено територію обов’язкової евакуації

Оголошено евакуацію з районів, які постійно перебувають під ворожими обстрілами та дроновими атаками

Від сьогодні в Херсонській області розширено перелік населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. У ці зони заборонено в'їзд родин з дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Це небезпечні райони, які постійно перебувають під ворожими обстрілами та дроновими атаками», – заявив він.

Обов’язкова евакуація стосується й частини Херсонської громади:

селище Інженерне;

Комишанський, Садівський і Антонівський старостати (включно з вулицями 1-34 Східні);

у Херсоні – мікрорайони Корабел (Острів), Янтарний-1, Янтарний-2 та вулиці Андрія Орлова, Грецька, Соборна, Перекопська (всі вулиці та провулки нижче до Дніпра).

«Закликаю усіх мешканців: не зволікайте з виїздом! Ми разом із волонтерами допоможемо з евакуацією, поселенням, гуманітарною допомогою й оформленням всіх виплат від держави та благодійних організацій», – наголосив Шанько.

У разі потреби влада просить звертатися за допомогою на «гарячу лінію» Херсонської МВА: 050-040-44-24 або 098-958-17-90. Також на засіданні обговорили посилення підтримки Сил оборони, протидію дроновим атакам і захист критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині росіяни скинули вибухівку з БпЛА на евакуаційний автобус. Внаслідок удару в мікроавтобусіпошкоджено задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна, понівечений салон, пробитий кардан. В момент інциденту в автобусі ще не їхали евакуйовані, автобус тільки прямував за ними. Водій евакуаційного екіпажу дивом залишився живим і неушкодженим.

До слова, триває 1247-й день повномасштабної війни.