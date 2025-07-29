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Росія вбила 23-річну вагітну у Кам'янському

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія вбила 23-річну вагітну у Кам'янському
Діана перебувала на сьомому місяці вагітності
фото: sobitie

23-річна Діана загинула разом із ненародженим сином

Унаслідок ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині загинули вагітна жінка та один із пацієнтів терапевтичного відділення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеве видання Sobitie.

23-річна Діана, яка перебувала на сьомому місяці вагітності, загинула разом із ненародженим сином унаслідок удару російської балістичної ракети. Трагедія сталася, коли вона перебувала в пологовому будинку.

Наразі біля місць ударів тривають активні відновлювальні роботи по всьому району.

Нагадаємо, російські терористи завдали ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні.

Згодом російські загарбники атакували рятувальників, які ліквідували пожежу у Дніпропетровській області після чергового обстрілу РФ.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку з боку Росії 29 липня. Під російськими ударами були 73 українські міста та села, є поранені та жертви.

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Теги: війна смерть Дніпропетровщина

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