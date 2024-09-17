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Сирійські найманці РФ в Україні: розвідка розповіла, чому їх поменшало

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сирійські найманці РФ в Україні: розвідка розповіла, чому їх поменшало
Сирійці, які брали участь у війні Росії проти України
фото: ГУР

Росія дедалі частіше кидає на «м’ясні штурми» сирійських найманців, які воюють проти України

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська сторона активно вербує іноземців. Переважно це вихідці із бідних країн, яким Путін обіцяє громадянство та достойну оплату за їхні воєнні злочини проти українського народу. Однак, за словами пресслужби Головного управління розвідки МО України, більшість найманців із Сирії вже ніколи не повернуться додому.

Як повідомили в ГУР, саме сирійські найманці є одним із найбільш «розхідних матеріалів» у війні росіян проти України. Часто їх посилають на передову, де вони зазнають значних втрат.

Розвідка заявляє, що в більшості випадків, коли найманці подають запит на евакуацію, російські військові керівники просто ігнорують такі прохання. Саме так трапилось у липні 2024 року неподалік Сватового Луганської області, коли українська артилерія накрила групу сирійців. Тоді із 14 найманців живими залишилось лише кілька. Всі повідомлення про потребу евакуації росіяни ігнорували.

Зі слів представників ГУР стало відомо, що у тому бою безпосередньо брав участь сирієць Мохаммед Мансур, який згодом втік з поля бою. Його загін росіяни визнали зниклим безвісти.

Сирійські пабліки іноді повідомляють про долю своїх співвітчизників, які поїхали на війну проти України. Нещодавно вони поширили допис, де йдеться, що на полі бою загинув сирієць Вахід Мурсал Аль-Шіблі, який раніше отримав паспорт громадянина РФ. Його підрозділ був розбитий, а сам сирієць загинув, так і не отримавши допомогу.

«Росія налагодила схему із туристичними фірмами для рекрутингу сирійців на війну проти України – спершу біднякам пропонують роботу охоронцями в російських нафтових провінціях, а потім заманюють вищою зарплатою для участі в «м’ясних штурмах»», – заявили у ГУР.

ГУР зазначає, що часто через такі непідготовлені штурми та бездумність російського військового керівництва, сирійців та інших найманців відправляють на «нуль». Практично всі «штурмовики» гинуть від української артилерії, від дій піхоти та дронів. Саме тому за останніми підрахунками розвідників, кількість сирійців у війні на Донбасі значно зменшилась.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський підрозділ «Ведмеді», який належить одній із приватних військових компаній і складається переважно із найманців, повернувся із Буркіна-Фасо, щоб захищати Курську область від наступу ЗСУ.

Також раніше повідомлялось, що у липні під Вовчанськом у полон до ЗСУ потрапив найманець зі Шрі-Ланки, який воював на боці росіян проти України.

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Теги: росіяни ЗСУ війна Сирія окупанти росія Україна

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