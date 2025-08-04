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Зеленський розповів, громадяни яких країн воюють проти України під Вовчанськом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський розповів, громадяни яких країн воюють проти України під Вовчанськом
Зеленський обговорив з військовими оборону Вовчанська та динаміку боїв
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Найманці з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки наступають на Харківщині

Російська Федерація використовує в боях на Вовчанському напрямку найманців із Китаю, Пакистану, Узбекистану, Таджикистану та країн Африки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що він відвідав на Вовчанському напрямку воїнів 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. За словами президента, він обговорив із командирами ситуацію на передовій, оборону Вовчанська та динаміку боїв. Окремо порушували питання забезпечення дронами та їх застосування, рекрутингу та прямого фінансування бригад.

«Фіксують воїни на цьому напрямку участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Будемо реагувати», – каже український лідер.

Нагадаємо, у повномасштабній війні проти України Росія активно залучає іноземних найманців, і за останній рік до її збройних сил могли долучитися громадяни щонайменше з 48 країн.

Раніше бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Сухопутних військ ЗСУ в Торецьку взяли в полон африканського найманця.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська сторона активно вербує іноземців. Переважно це вихідці із бідних країн, яким Путін обіцяє громадянство та достойну оплату за їхні воєнні злочини проти українського народу. Однак, за словами пресслужби Головного управління розвідки МО України, більшість найманців із Сирії вже ніколи не повернуться додому.

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Теги: Володимир Зеленський Харківщина окупанти

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