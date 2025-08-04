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Президент Чехії назвав умову виживання України як держави

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Президент Чехії назвав умову виживання України як держави
Президент Чехії вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні
фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

Президент Чехії Петр Павел назвав умовою виживання України як держави можливу тимчасову окупацію територій

Президент Чехії Петр Павел заявив, що тимчасова окупація частини української території може бути ціною за виживання України як суверенної держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв’ю для BBC.

За його словами, за наявних умов та з огляду на обсяги підтримки Заходу, Україна наразі не в змозі звільнити всі окуповані території в короткі терміни без потужних людських втрат.

«Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна», — сказав Павел. На його думку, було б несправедливо, якби Захід тиснув на Україну з вимогою негайно звільнити всі території.

«Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде», – сказав він, додавши, що Захід ніколи юридично не визнає ці окуповані території російськими.

Президент Чехії вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні, але війну не можна виграти на полі бою – більш потужним інструментом для того, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів, є економічний тиск з боку США та Європи.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що російський диктатор Володимир Путін розглядає американського президента Дональда Трампа як єдиного співрозмовника на можливих мирних переговорах щодо війни в Україні. Це, на думку Павела, є свідомою спробою виключити європейські країни з переговорного процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Бо президент Путін чітко каже, що бачить американського президента як єдиного співрозмовника на переговорах. Це свідома спроба виключити європейські країни із переговорного процесу», – наголосив Петр Павел.

Він підкреслив, що саме тому Європейський Союз із самого початку війни намагався якнайактивніше обговорювати з американськими партнерами та союзниками параметри будь-яких переговорів. Адже результат цих переговорів безперечно впливає на безпеку всієї Європи, і тому Європа має зайняти своє місце за столом переговорів.

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Теги: росія війна Чехія Україна окупація Петр Павел

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