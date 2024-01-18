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Удар по нафтобазі в Санкт-Петербурзі. Розвідка відреагувала

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по нафтобазі в Санкт-Петербурзі. Розвідка відреагувала
Розвідка вважає, ударні безпілотники, які влучили по нафтобазі, могли бути запущені з території Росії
фото з відкритих джерел

Як пояснив представник ГУР, нафтобаза, яка використовується для постачання й фінансування окупантів, може бути ціллю для ураження

Атака безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі у Санкт-Петербурзі свідчить про «нову якість» засобів ураження. Про це розповів «Українській правді» представник української військової розвідки Андрій Юсов.

«Ми традиційно не підтверджуємо і не спростовуємо, а просто констатуємо. Бавовна була в Ленінградській області і раніше, але цього разу це нова якість «бавовни» і що стосується географії і що стосується засобів ураження. І так, для ворога є підстави переживати за свої військові об’єкти, які дислокуються на території Петербургу і Ленінградської області», – наголосив він.

Як зазначив представник розвідки, нафтобаза, яка активно використовується для обходу санкцій і використовується для постачання й фінансування окупантів, – «законна ціль для подібного роду інцидентів»

Зокрема, Юсов додав, що ударні безпілотники «могли бути запущені з території Росії, але це не точно».

Як повідомлялося, нічна атака безпілотників по території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал» в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки.

Теги: розвідка росія безпілотник Санкт-Петербург ГУР

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