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Росіяни дізналися строк повернення додому мобілізованих на війну в Україну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росіяни дізналися строк повернення додому мобілізованих на війну в Україну
фото з відкритих джерел

У держдумі РФ заявили, що ротації не буде

Голова оборонного комітету російської держдуми Андрій Картаполов заявив, що мобілізованих не відпустять додому до закінчення війни проти України.

В інтерв'ю для «Фонтанки» порівняв поточну ситуацію з подіями Другої світової війни. «Немає жодної необхідності нікого розпускати… У нас у 41-му році армія мирного часу практично перестала існувати. Було багато загиблих, багато полонених. Ту ж Москву відстоювали здебільшого панфілівці, які у Казахстані формувалися, московські дивізії, ополчення. І що їх треба було всіх теж розпустити потім?» – заявив Картаполов.

За його словами, пропозиція відпустити додому мобілізованих після року служби видається абсурдною. Прохання про ротацію Картаполов назвав «ціпсошно-цереушними напрацюваннями» і підкреслив, що мобілізовані та їхні сім'ї – найзахищеніші люди в країні.

Він також наголосив, що військовозобов'язані росіяни мають бути завжди готові відгукнутися на виклик батьківщини та виконати покладені на них завдання. «Адже призвали кого? Призвали військовозобов'язаних громадян Російської Федерації. Кожен військовозобов'язаний громадянин Російської Федерації має бути готовий у будь-який час за велінням Батьківщини прийти та виконати завдання», – наголосив голова комітету з оборони держдуми РФ.

Нагадаємо, у грудні 2023 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що на фронті перебуває 244 тис. мобілізованих, а також 486. тис осіб, які підписали контракт. На момент вторгнення в Україну чисельність російського війська нібито складала 250 тис. осіб. 

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Теги: росія війна мобілізація Україна

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