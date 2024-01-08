Атака на Україну, Конгрес США досяг угоди про запобігання шатдауну: головне за ніч

Представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США узгодили план федеральних витрат, спрямований на запобігання зупинки роботи уряду

Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Також російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. Представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США узгодили план федеральних витрат, спрямований на запобігання зупинки роботи уряду. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 8 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Україну

Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Керівник Одеської обласної військової адміністрації закликав жителів перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Також російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

«До уваги жителів Харкова та області!. Окупанти наносять удари, перебувайте в укриттях», – повідомив Синєгубов

Терехов зазначив, що Харків під ракетним ударом. У місті пролунало кілька вибухів

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння на Харківщині.

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Спікер Палати представників США назвав умови для схвалення допомоги Україні

Конгрес США може затвердити фінансування для України до лютого, якщо Білий дім «серйозно підійде» до питання захисту кордонів США. Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон в інтерв'ю CBS News.

У відповідь на запитання про можливість схвалення фінансової допомоги для України в січні, Джонсон зазначив, що перед усім потрібно гарантувати безпеку кордонів Сполучених Штатів перед наданням допомоги комусь іншому.

Він вважає, що Білий дім має прислухатися до американського народу, якого на 80% хвилює питання кордону США з Мексикою.

За словами Джонсона, адміністрація Джо Байдена не дала інформації щодо того, «що є кінцевою метою в Україні, і як ми будемо відповідально ставитися до витрачання цих ресурсів».

Коли Україна зможе знову перейти від оборони до наступу

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 протягом наступних кількох місяців. Після цього ЗСУ знову можуть перейти від оборони до наступу. Про це інформує німецьке видання Welt.

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Журналісти вказують на те, що від українського плацдарму на лівому березі Херсонської області до Криму лише 60 кілометрів. Крим залишається одним із найпроблемніших регіонів Росії. Він призначався для того, щоб стати районом відступу і ударним майданчиком для російської армії, де вона могла б безперешкодно діяти далеко від лінії фронту. Однак робити це окупантам стає складніше через атаки Сил оборони України.

Видання зазначає, що за останні шість місяців Сили оборони України посилили атаки на Крим. Російський Чорноморський флот втратив кілька своїх кораблів і навіть штаб у Севастополі. Однією з основних причин зростаючого успіху українських контрударів, ймовірно, стало знищення ворожих радіолокаційних систем і позицій ППО в Криму ще у вересні 2023 року.

У матеріалі йдеться, що українські атаки останніх кількох днів показують, що Росія досі не змогла вирішити проблему своєї ненадійної системи ППО. Або це пов'язано з некомпетентністю армійського керівництва, або у Росії немає достатньо потужних систем ППО для розміщення на півострові.

Конгрес США досяг угоди щодо витрат, спрямованих на запобігання шатдауну

Представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США узгодили план федеральних витрат, спрямований на запобігання зупинки роботи уряду. Про це повідомляє Reuters.

Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсо зазначив, що угода передбачає загальні федеральні витрати у розмірі 1,6 трлн доларів.

Ця сума включає 886 млрд доларів на оборону і 704 млрд доларів на інші витрати, які не пов'язані з обороною, повідомив Джонсон у листі до законодавців у неділю.

Президент США Джо Байден заявив у неділю, що угода наблизила країну на крок до «запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів».

«Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома сторонами», – заявив Байден у своїй заяві після оголошення угоди.

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Штаб Байдена озвучив головну тему президентської виборчої кампанії

Головним пріоритетом передвиборчої кампанії Джо Байдена, який втрачає підтримку серед деяких прихильників Демократичної партії визначено не вирішення економічних проблем чи зовнішньої політики включно з війнами в Україні та Ізраїлі, а повернення американським жінкам права на аборт. Про це заявив заступник керівника передвиборчої кампанії Байдена, Квентін Фулкс, 7 січня у програмі на телеканалі NBC, повідомляє Politico.

«Перш за все: «Роу проти Вейда». Президент був непохитний у тому, що нам потрібно відновити Ро. Це незбагненно, що жінки сьогодні прокидаються в країні з меншими правами, ніж їхні предки мали багато років тому», – заявив заступник керівника передвиборчої кампанії Байдена Квентін Фулкс.

За даними Politico, Байден готовий конкурувати на основі платформи, яка вважається найбільш сильною в захисті прав на аборт серед всіх кандидатів на загальних виборах. З нею він і його союзники прагнуть здобути перемогу на перших президентських виборах після скасування рішення у справі Ро проти Вейд у 2022 році..

Хоча сам президент, який є католиком, заявив, що особисто він не є «прихильником абортів» через свою віру, але історичне рішення 1973 року «було правильним», сказав він влітку 2022 року. Він розкритикував судові рішення, що обмежують доступ до абортів, і боровся зі спробами обмежити доступність абортивних таблеток. Минулого місяця Байден взявся за справу в Техасі, де жінці Кейт Кокс було відмовлено в аборті, незважаючи на ризик для її життя, який становила її вагітність.

У Петербурзі сталася масштабна пожежа

У ніч проти 8 січня спалахнула сильна пожежа в Петербурзі – на південному сході міста горять склади на площі понад 4000 квадратних метрів. Про це повідомляють росЗМІ.

Пожежа почалася близько 12-ї ночі в металевому ангарі розміром 70 на 80 метрів на Далекосхідному проспекті. На цей час горять 7 секцій будівлі, локалізувати спалах поки не вдасться, площа росте.

«Пожежі присвоєно другий ранг складності, МНС нарощує сили та кошти на місці для боротьби з вогнем», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У Невському районі палає ангар. Відомостей про постраждалих не надходило. До гасіння залучено 22 спеціалісти та 5 одиниць техніки. Причина пожежі наразі невідома.