Аналітики ISW заявили про розкол між Путіним і патріархом Кирилом

У ISW переконані, що заяви Кирила контрастують з останніми спробами Путіна представити себе як центристську фігуру

Патріарх Кирило зробив низку антимігрантських та ксенофобських заяв

Очільник російської православної церкви Кирило зробив заяви, які суперечать позиції російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, вони не відповідають зусиллям Путіна. Про це йдеться у звіті ISW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У ISW переконані, що заяви Кирила контрастують з останніми спробами Путіна представити себе як центристську фігуру та відновити концепцію «русского міра». Адже днями глава Кремля спростив отримання російського громадянства громадянами Білорусі, Казахстану та Молдови.

«Глава підконтрольної Кремлю російської православної церкви патріарх Кирило зробив низку антимігрантських та ксенофобських заяв, які прямо суперечать зусиллям президента Росії Володимира Путіна, спрямованим на відновлення інклюзивної ідеології «русского мира», – заявили аналітики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерти пригадали, що Кирило під час московського єпархіального зібрання 20 грудня:

звинуватив мігрантів у тому, що вони все більше загрожують міжрелігійному та міжнаціональному миру в Росії, відмовляючись інтегруватися в російське суспільство та створюючи злочинні та екстремістські організації;

заявив, що життя етнічно росіян «корінного населення» є майже нестерпним у деяких регіонах, включно з Москвою.

У ISW пояснюють, що ці заяви Кирила контрастують з останніми спробами Путіна представити себе як центристську фігуру та відновити концепцію «русского мира», яка включає всіх людей різних етнічних та релігійних приналежностей, які жили або проживають на географічних територіях, що належали Київській Русі, московському царству, російській імперії, радянському союзу та сучасній Росії.

Зокрема, на засіданні Ради законодавців 20 грудня Путін заявив, що буцімто «російська конституція та уряд намагаються забезпечити гармонію в різноманітній і великій Росії», знову наголошуючи на своїх зусиллях представити країну-агресора як інклюзивну та гармонійну мультикультурну російську державу.

Аналітики ISW вважають, що Путін з одного боку – все більше переосмислює себе як «сучасного царя», який «захищає» суверенітет Росії, щоб виправдати свою війну в Україні та заспокоїти свої ультранаціоналістичні електорати, які мають більш нетерпимі погляди на релігію та російську ідентичність. А з іншого боку – намагався здаватися інклюзивним лідером, щоб спонукати всі релігійні та етнічні групи підтримувати його режим і військові зусилля.

До слова, Служба безпеки України оголосила у розшук патріарха РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил). У Росії вже відреагували.