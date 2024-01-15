Повітряні сили підтвердили ураження двох російських літаків
За попередньою інформацією, літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 та ІЛ-22М перебували над акваторією Азовського моря
Увечері 14 січня українські військові уразили два російські літаки над Азовським морем. Російський розвідувальний літак А-50 збили, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень. Згодом цю інформацію підтвердив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
«Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей», – написав він.
Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.
Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 та ІЛ-22М перебували над акваторією Азовського моря.
Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а ІЛ-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.
Крім того, існує версія, що російський ІЛ-22М в районі Азовського моря був вражений російським ППО, яке захищало Кримський міст.
Як повідомляють російські пабліки, у момент удару літаком якраз на мосту була тривога, перекривали рух. Пілот зміг посадити літак, відомо, як мінімум, про двох поранених.
Нагадаємо, російські війська продовжують експериментувати з ракетними ударами різного типу, щоб адаптувати свої системи й «подолати» українську ППО.
До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.
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