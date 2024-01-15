Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили підтвердили ураження двох російських літаків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили підтвердили ураження двох російських літаків
A-50 – літак дальнього радіолокаційного стеження призначений для спостереження за цілями в повітрі
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 та ІЛ-22М перебували над акваторією Азовського моря

Увечері 14 січня українські військові уразили два російські літаки над Азовським морем. Російський розвідувальний літак А-50 збили, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень. Згодом цю інформацію підтвердив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей», – написав він.

Командувач Повітряних сил підтвердив ураження літаків
Командувач Повітряних сил підтвердив ураження літаків
фото: скріншот

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.

Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 та ІЛ-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а ІЛ-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.

A-50 – літак дальнього радіолокаційного стеження призначений для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі та наведення на них іншої авіації. Тобто такі літаки можуть визначати розташування українських об'єктів, наприклад, систем ППО, авіації й наводити удари по них. 

Крім того, існує версія, що російський ІЛ-22М в районі Азовського моря був вражений російським ППО, яке захищало Кримський міст.

Як повідомляють російські пабліки, у момент удару літаком якраз на мосту була тривога, перекривали рух. Пілот зміг посадити літак, відомо, як мінімум, про двох поранених.

Існує версія, що ІЛ-22М уразила російська ППО
Існує версія, що ІЛ-22М уразила російська ППО
фото з соцмереж

Нагадаємо, російські війська продовжують експериментувати з ракетними ударами різного типу, щоб адаптувати свої системи й «подолати» українську ППО.

До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.

 

Теги: війна літак росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більшість українців не мали новорічного настрою, бо переживають за своїх рідних та близьких, що зараз служать в ЗСУ
Новорічна журба. Про емоційні гойдалки українського суспільства
2 сiчня, 21:30
Емпайр-Стейт-Білдінг підсвічена в кольори прапора України
Головні споруди Нью-Йорка засяяли кольорами українського прапора: деталі акції (фото)
20 грудня, 2023, 18:41
Уламки ракети були в полі біля залізниці
Окупанти знову «загубили» свою ракету? Під Волгоградом виявлено уламки (фото)
9 сiчня, 08:08
Су-30 було збито над Чорним морем
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще двох ворожих винищувачів
25 грудня, 2023, 07:12
5 грудня 1994 року. Підписання Будапештського меморандуму. На фото президенти Росії Борис Єльцин, США Білл Клінтон, України Леонід Кучма і прем'єр Великої Британії Джон Мейджор
Ядерне роззброєння України. Чому колективний Захід не вивчив урок Авторська стаття
4 сiчня, 21:00
Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень
Яка ситуація на найпекельніших ділянках фронту: дані Генштабу
1 сiчня, 19:20
Третє місце у переліку ризиків 2024 року посіла «розділена Україна»
Time назвав «розділену Україну» одним із 10 глобальних ризиків 2024 року
10 сiчня, 05:45
Рідні зауважують: найстрашніше для них – що азовці для росіян найгірші вороги
У Києві мітингували рідні азовців, яких Росія не хоче повертати з полону
7 сiчня, 16:01
Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому
Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому
12 сiчня, 15:23

Події в Україні

Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
Розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі
Партизани проникли до військової частини в Феодосії (відео)
Партизани проникли до військової частини в Феодосії (відео)
Повітряні сили підтвердили ураження двох російських літаків
Повітряні сили підтвердили ураження двох російських літаків
Окупанти вдарили по Марганцю: зруйновано будинки, місто без світла (фото)
Окупанти вдарили по Марганцю: зруйновано будинки, місто без світла (фото)
Командування окупантів проводить експеримент у штурмових дивізіях
Командування окупантів проводить експеримент у штурмових дивізіях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Старий Новий рік. Задумайтеся, що це таке
19K
Удар по аеродрому «Саки»: ЗСУ ліквідували високопоставленого окупанта (фото)
16K
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
13K
Британська розвідка вказала, яку проблему мають цивільні росіяни через війну в Україні
11K
Як в Україні з‘явився заснований Сталіним Московський патріархат
9425
МЗС Швейцарії зробило заяву про переговори України та Росії

Новини

Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:14
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
Сьогодні, 04:55
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Вчора, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Вчора, 04:10

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua