Повітряні сили підтвердили ураження двох російських літаків

A-50 – літак дальнього радіолокаційного стеження призначений для спостереження за цілями в повітрі

За попередньою інформацією, літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 та ІЛ-22М перебували над акваторією Азовського моря

Увечері 14 січня українські військові уразили два російські літаки над Азовським морем. Російський розвідувальний літак А-50 збили, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень. Згодом цю інформацію підтвердив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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«Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей», – написав він.

Командувач Повітряних сил підтвердив ураження літаків фото: скріншот

Раніше заступник голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін заявив, що українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох російських літаках близько 21:00.

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Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 та ІЛ-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Як зазначив Мисягін, у результаті А-50 збили, а ІЛ-22М зазнав пошкоджень. Він перебував в повітрі, намагаючись дістатися до найближчого аеродрому, проте зник із радарів після початку зниження в районі Керчі.

A-50 – літак дальнього радіолокаційного стеження призначений для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі та наведення на них іншої авіації. Тобто такі літаки можуть визначати розташування українських об'єктів, наприклад, систем ППО, авіації й наводити удари по них.

Крім того, існує версія, що російський ІЛ-22М в районі Азовського моря був вражений російським ППО, яке захищало Кримський міст.

Як повідомляють російські пабліки, у момент удару літаком якраз на мосту була тривога, перекривали рух. Пілот зміг посадити літак, відомо, як мінімум, про двох поранених.

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Існує версія, що ІЛ-22М уразила російська ППО фото з соцмереж

Нагадаємо, російські війська продовжують експериментувати з ракетними ударами різного типу, щоб адаптувати свої системи й «подолати» українську ППО.

До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.