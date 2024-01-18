Українські безпілотники влучили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі – ЗМІ

Один з дронів нібито упав і вибухнув на території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал»

Нічна атака безпілотників по території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал» в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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«Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил», – повідомило співрозмовник в спецслужба у коментарі «Українській правді».

На уточнююче запитання, чи це вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ, співрозмовник відповів: «"Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув».

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До відома, росіяни заявляють про атаку безпілотників на Ленінградську область сьогодні вночі, 18 січня. Один з дронів нібито упав і вибухнув на території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал». Також вибухи чули ще у двох областях.

Також росіяни традиційно заявляють, що внаслідок вибуху постраждалих та руйнувань немає, а в атаці росіяни звинувачують Україну.

Зазначимо, що «Петербурзький нафтовий термінал» – це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність – 12,5 млн тонн на рік).

Російські ЗМІ також стверджують, що нібито українські війська намагалися атакувати дронами-камікадзе морський порт у Ленінградській області.

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Росіяни заявляють, що було запущено три безпілотники: два з них нібито були придушені силами РЕБ і впали до Фінської затоки, ще один був збитий над територією нафтоналивного терміналу близько пів на другу ночі.

Також сьогодні зранку, 18 січня, у російському Білгороді була оголошена повітряна тривога, згодом у місті пролунали вибухи. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про нібито знищення десяти повітряних цілей системами ППО.