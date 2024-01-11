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Зеленський пояснив, навіщо Росія обстрілює українські міста

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, навіщо Росія обстрілює українські міста
Наслідки масованого ракетного обстрілу України 29 грудня 2023
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами Зеленського, Росія очікує, коли з українських міст піде цивільне населення

Масові обстріли великих міст російськими військами викликані прагненням, щоб цивільне населення покинуло їх, після чого їх можна буде повністю зруйнувати. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу з представниками балтійських ЗМІ

«Вони можуть зруйнувати все в місті чи селі і тоді заходять. У великих містах люди залишилися. Вони залякують, але повністю зруйнувати місто вони не можуть, тому що бояться, що це буде ще одна Буча, ще один геноцид. Помилка, як вони вважають. Вони б'ють по містах, щоб люди тікали, потім зруйнувати все і заходити», – сказав глава України.

За словами президента, «якщо ми розблокуємо небо – Україна піде вперед. Якщо ні – будемо там, де перебуваємо».

Зеленський зазначив, що в Росії можуть бути призвані у війська «ще 300 тис. зеків».

«І це багато. І друге – вони тиснуть на молодих чоловіків на тимчасово окупованих територіях і їх мобілізують. Цих людей ніхто рахувати не буде. Для них важливо, щоб менше трупів поверталися на територію Росії. Вони будуть наступати. Приблизно зрозуміло, чого вони хочуть – тактичних перемог перед виборами і готуватися для чогось глобального і масового після них», – зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на зустрічі із представниками балтійських ЗМІ у Литві розповів про те, як ППО збили за день 26 вертольотів та 12 літаків за раз.

До слова, президент України Володимир Зеленський вважає, що склад Кабінету міністрів є великим, проте наразі скорочення не планується. Він зазначив, що цифровізація полегшує керівні процеси державними інституціями.

Теги: росія окупанти обстріл Володимир Зеленський

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