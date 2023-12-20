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У центрі Санкт-Петербурга обрушилася багатоповерхівка (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У центрі Санкт-Петербурга обрушилася багатоповерхівка (фото)
Будинок був відселений і в ньому тривав ремонт
фото із соцмережі

Шестиповерховий будинок обрушився вдруге за добу

На вулиці Гороховій в центрі Санкт-Петербурга (Росія) обрушився шестиповерховий будинок.

Як повідомляє російське МНС, будинок був відселений і в ньому тривав ремонт.

У центрі Санкт-Петербурга обрушилася багатоповерхівка (фото) фото 1
фото із соцмережі

МНС зазначає, що відомості про постраждалих не надходили.

Водночас російські видання «Известия» та «Фонтанка» пишуть, що будинок обрушився вдруге за добу внаслідок ремонтних робіт. ЗМІ повідомляють, що триває евакуація мешканців. Речі людей не встигли вивезти.

У центрі Санкт-Петербурга обрушилася багатоповерхівка (фото) фото 2
фото із соцмережі
У центрі Санкт-Петербурга обрушилася багатоповерхівка (фото) фото 3
фото із соцмережі

До слова, нещодавно у Санкт-Петербурзі невідомі залили монтажною піною двері квартир кремлівських пропагандистів Романа Сапонькова і Дмитра Стешина.

Теги: росія будинок надзвичайні ситуації

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