У центрі Санкт-Петербурга обрушилася багатоповерхівка (фото)

Будинок був відселений і в ньому тривав ремонт

Шестиповерховий будинок обрушився вдруге за добу

На вулиці Гороховій в центрі Санкт-Петербурга (Росія) обрушився шестиповерховий будинок.

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Як повідомляє російське МНС, будинок був відселений і в ньому тривав ремонт.

фото із соцмережі

МНС зазначає, що відомості про постраждалих не надходили.

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Водночас російські видання «Известия» та «Фонтанка» пишуть, що будинок обрушився вдруге за добу внаслідок ремонтних робіт. ЗМІ повідомляють, що триває евакуація мешканців. Речі людей не встигли вивезти.

фото із соцмережі

фото із соцмережі

До слова, нещодавно у Санкт-Петербурзі невідомі залили монтажною піною двері квартир кремлівських пропагандистів Романа Сапонькова і Дмитра Стешина.