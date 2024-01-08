Окупанти випустили по Україні кілька груп ракет разом із «Кинджалом»
В Україні масштабна повітряна тривога
У повітряному просторі Україні зафіксовано кілька груп ворожих ракет. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Раніше було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
«Група ракет на півдні Київщини - в західному напрямку! Нові групи ракет - в повітряному просторі Сумщини. Рухаються в західному напрямку (Полтавщина/Київщина)! На межі Київської та Черкаської областей. Вектор руху - західний. Загроза - для Вінниччини!» - інформують Повітряні сили.
Крім того є пуск «Кинджала».
Нагадаємо, о 6-й годині ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).
Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.
Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.
Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.
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