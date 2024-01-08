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Окупанти випустили по Україні кілька груп ракет разом із «Кинджалом»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти випустили по Україні кілька груп ракет разом із «Кинджалом»
РФ атакує Україну ракетами
фото ілюстративне

В Україні масштабна повітряна тривога

У повітряному просторі Україні зафіксовано кілька груп ворожих ракет. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Раніше було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

«Група ракет на півдні Київщини - в західному напрямку! Нові групи ракет - в повітряному просторі Сумщини. Рухаються в західному напрямку (Полтавщина/Київщина)! На межі Київської та Черкаської областей. Вектор руху - західний. Загроза - для Вінниччини!» - інформують Повітряні сили.

Крім того є пуск «Кинджала».

Нагадаємо, о 6-й годині ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Теги: росія окупанти ракета

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