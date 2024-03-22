Масована ракетна атака: удар по ДніпроГЕС та енергообʼєктах, Запорізька АЕС на межі блекауту

Запорізька АЕС на межі блекауту

Уночі та зранку 22 березня російсько-окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури.

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Харків знеструмлено

Укотре обстрілів зазнав Харків: там зафіксоване влучання в обʼєкти критичної інфраструктури, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. За його словами, окупанти здійснили понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Харків фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють.

На Прикарпатті постраждала людина

Вибухи пролунали і в Івано-Франківській області, яку росіяни атакували і «шахедами», і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

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За попередньою інформацією ОВА, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано. На місці влучання працюють рятувальники.

На Львівщині обстріл енергетики

Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури в Стрийському районі Львівщини. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Інформації про постраждалих поки не надходило, повідомили в ОВА.

На Дніпропетровщині пошкодження енергетики

У Дніпропетровській області пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть введені графіки відключень, повідомили в ОВА.

Влучання по ДніпроГЕС

Зранку росіяни влучили по найбільшій гідроелектростанції України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. В «Укргідроенерго» стверджують, що окупанти намагаються створити нову екологічну катастрофу, вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині.

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Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована.

Атака на Запоріжжя

Росіяни завдали 12 ракетних ударів по місту Запоріжжя. За попередніми даними, сім будинків зруйновано, 35 – пошкоджено. Є поранені, їхня кількість уточнюється, повідомили в ОВА.

Запоріжжя після російських обстрілів, 22 березня 2024 року фото з відкритих джерел

Запорізька АЕС на межі блекауту

О 5:10 ранку внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Наразі електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі, яка нещодавно була відремонтована українськими енергетиками. Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації, попередили в Енергоатомі. Якщо відключиться остання лінія звʼязку, ЗАЕС опиниться в блекауті.

Атака на Хмельницький та область

Унаслідок ворожої атаки по Хмельницькому є жертви й постраждалі серед цивільних, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та будинки.

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Влучання на Вінниччині

У Вінницькій ОВА повідомили, що ворог застосував гібридну тактику безпілотників і крилатих ракет. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури на території області.

Графіки відключень на Полтавщині та Сумщині

У Полтавській області уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряних цілях у Кременчуцькому районі. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Влада області застосувала превентивні вимкнення підстанцій та ввела графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація під контролем, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, запевняють в ОВА.

Окрім того, тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумщини. Працюють «Пункти незламності». Енергетики працюють над відновленням електропостачання.